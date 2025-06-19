墾丁旅遊低迷仍求進步 白砂海灘統一景觀捐出沙灘椅

白砂海灘也全面更換米白傘與灰色沙灘椅。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/19 09:49

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁旅遊市場今年因旅遊型態改變而低迷，但白砂灣水上業者與屏東民宿協會青年團隊展現公益熱情，捐贈450張庫存全新椅子，送至恆春半島偏鄉學校與社區。青年團隊表示，雖然生意不如以往，當地仍持續進步，沙灘景觀整頓後，白砂灣與船帆石等熱門景點已換上米白陽傘與灰色沙灘椅，展現全新美學風貌。業者強調，「即使遊客減少，我們也要做好準備」，從硬體升級到服務品質提升，為墾丁旅遊持續轉型。

這批椅子的捐贈源於墾丁國家公園管理處（墾管處）推動沙灘景觀統一政策，全面更換米白傘與灰色沙灘椅，白砂灣業者因色系調整，釋出庫存新品椅子。屏東民宿協會青年團隊隨即響應，協助將椅子分送至恆春半島各地。青年團隊成員李侃奕表示，這批椅子不僅實用，更象徵墾丁沙灘美學的進步，具歷史意義。業者也透露，未來將統一服裝、提升服務品質，並更新遊憩體驗，盼以更優質的面貌迎接遊客。

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捐贈名單包括大光五校聯合150張藍色椅子、大光里活動中心40張紅色椅子、墾丁國小沙島分校50張紅色椅子、牡丹鄉日照中心50張藍色椅子、牡丹村辦公處60張紅色椅子，以及牡丹部落文化健康站60張紅色椅子。這些椅子為偏鄉學校與社區活動提供實質幫助，特別是牡丹鄉的日照中心與文化健康站，讓長者與居民有了更舒適的休憩空間。

「墾丁的沙灘不只是遊客的風景，也是我們的驕傲。」白砂灣業者感性地說。繼南灣沙灘景觀整頓後，白砂灣與船帆石的環境升級，讓遊客讚嘆連連。業者坦言，雖然旅遊業面臨挑戰，但整頓硬體與提升服務的決心不變。青年團隊也補充，捐贈行動不只回饋社會，更希望讓偏鄉孩子與長者感受到墾丁的溫暖。雙方攜手以行動證明，即使市場低迷，墾丁的進步與公益心從未停歇。

白砂海灘也全面更換米白傘與灰色沙灘椅。（記者蔡宗憲攝）

白砂灣水上業者捐贈450張庫存全新椅子到偏鄉。（記者蔡宗憲攝）

白砂灣水上業者捐贈450張庫存全新椅子到偏鄉。（記者蔡宗憲攝）

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