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    首頁　>　生活

    收割拜田頭、祭天 大里學童下田體驗農夫辛苦

    大里區農會舉辦「作伙插秧趣」活動，安排崇光國小近60位師生體驗割稻。（記者陳建志攝）

    大里區農會舉辦「作伙插秧趣」活動，安排崇光國小近60位師生體驗割稻。（記者陳建志攝）

    2025/06/19 10:26

    〔記者陳建志／台中報導〕推廣「食農教育」，並讓小朋友了解「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的道理，台中市大里區農會結合大里崇光國小等單位舉辦「作伙插秧趣」活動，近60位師生今年2月親手種下秧苗，經120多天的辛苦施肥、照顧，都已經長出金黃色的稻穗，昨天特別舉行割稻體驗，小朋友戴著斗笠，頂著烈日割稻，親身體會農夫下田的辛苦。

    大里農會舉辦「作伙插秧趣」活動，帶領小朋友歡喜收割，收割前循古禮有「拜田頭」祭天、感謝儀式，包括市府農業局科長黃玉君、大里區公所秘書鄭漢璋、崇光國小主任溫元宏，大里區農會常務監事賴樹清、總幹事賴東陽等人，以最虔敬的心焚香祈禱，向天公、土地公等眾神感謝風調雨順、平安豐收。

    大里農會總幹事賴東陽表示，這次的活動是延續2月的「作伙插秧趣」，邀請崇光國小師生一起來做食農教育，讓小朋體驗從插秧到割稻的過程，感受豐收的喜悅和耕種的辛苦，進而達到推展食農教育的目標，現場並安排割稻機作業，讓小朋友比較人工及機器收割的不同。

    現場百大青農林佑俊解說割稻技巧，提醒不能硬用蠻力鋸斷稻稈，而是要輕輕地一推一拉，省力地割稻。在農耕老師的帶領下，60位師生頭戴斗笠、手拿鐮刀分批下田體驗收割稻米，親身體會農夫辛苦，進而學習到對食物、生產者和環境的尊重和感恩。

    參與活動的5年級學生王昀勻說，之前從沒有種田的經驗，很開心今年2月學習插秧，這次又下田體驗割稻，覺得農夫真的很辛苦；4年級學生干芯恬也說，這是第一次體驗割稻，覺得很好玩，不過也很辛苦，以後吃飯會更珍惜得來不易的米飯。

    大里區農會舉辦「作伙插秧趣」活動，除人工割稻，也讓小朋友比較現代機械化作業的快速。（記者陳建志攝）

    大里區農會舉辦「作伙插秧趣」活動，除人工割稻，也讓小朋友比較現代機械化作業的快速。（記者陳建志攝）

    大里區農會舉辦「作伙插秧趣」活動，老農夫林連進挑來「割稻飯」。（記者陳建志攝）

    大里區農會舉辦「作伙插秧趣」活動，老農夫林連進挑來「割稻飯」。（記者陳建志攝）

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