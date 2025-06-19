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    彰化市停車1小時60元爆貴？彰化人提正解

    有彰化人認為彰化火車站旁停車場平日半小時20元的價位已屬相當佛心。（記者湯世名攝）

    有彰化人認為彰化火車站旁停車場平日半小時20元的價位已屬相當佛心。（記者湯世名攝）

    2025/06/19 09:03

    〔記者湯世名／彰化報導〕在彰化市停車很貴？有民眾在臉書社團質疑指出，自從市區幾個公共停車場施工後，周遭的私人停車場就連袂上漲，在彰化市區停個車1小時要60元；結果引發大批網友按讚，但也有人指台中半小時70元、1小時100元起跳，台南更有1小時240元的天價。彰化人則提正解指出，彰化市區私人停車場都是明碼標價，有停車位總比違停被拖吊來得便宜太多。

    有台中人留言指出，台中新光三越附近停車1小時只要30元，台中有停一整天才30元且是私人的不是公有的；不過也有網友認為要看地點，例如台中中清路有停車半小時70元，去附近吃個火鍋，結果停車費竟比吃火鍋還貴！另有人說，台中停車收費大不同，半小時收費40元、50元、60元的大有人在。

    彰化人則強調，停車收費因地點熱鬧而異，不是公家停車場，就算1小時收費100元也是正常，像彰基、秀傳附近私人停車場1小時就要60元。還有人指彰化火車站旁的民營停車場，停車收費1年內4度更改價格，現在平日半小時20元的價位已屬相當佛心。不過也有網友認為彰化拖吊車不夠認真，還是很多人心存僥倖把車停在紅線違停。

    彰化市區民營停車場停車費率大不同，引起大批網友討論。（記者湯世名攝）

    彰化市區民營停車場停車費率大不同，引起大批網友討論。（記者湯世名攝）

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