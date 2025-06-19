有照片有真相！鹿港小鎮市區驚現玉山美景

在鹿港市區看到玉山不是夢，在車水馬龍的中正路就可以用肉眼看到。（楊忠勳提供）

2025/06/19 08:57

〔記者劉曉欣／彰化報導〕靠海邊的鹿港小鎮也能肉眼看到玉山？彰化縣消防局鹿港義消中隊幹事楊忠勳表示，他今天（19日）就在鹿港鎮中正路，抬頭就可以看到玉山，還可以一次收集玉山主峰、東峰、北北峰與北峰。

楊忠勳說，他2年前就曾在鹿港中正路看到玉山，很多人都以為他在「練痟話」，一來因為鹿港是靠海邊，比起靠山的花壇、芬園等地離玉山更遠，二來是鹿港中正路車水馬龍，市區到處都是房子，要如何能夠看到抬頭就看到玉山。

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因此，楊忠勳今天一早抬頭又看到玉山，這次馬上用手機拍下來，用照片來佐證自己真的沒有說假話。他指出，要在鹿港中正路拍到玉山一點都沒有技巧，但因為市區的房子多，必須要有個角度才能遠望玉山，他今天是站在鹿港星巴客，等待綠燈要穿越班馬線時，快步走過去，單手拿起手機火速朝著福鹿溪的方向拍過去，完全不需要技巧，也不必出動大炮照相機。

他強調，通常只要前一天有下雨，懸浮微粒減少，鹿港市區就可以看到玉山，昨天因為傍晚有下小雨，還有出現彩虹，今天一早果然就可以看到玉山，屢試不爽。

楊忠勳說，他非常喜歡爬山，曾當過高山嚮導，光是玉山就爬過20幾次，也完成台灣百岳紀錄，也完整爬過台灣百岳2、3次，能夠在自己的鹿港家鄉，一抬頭就看到玉山，一次可看到 玉山主峰、東峰、北北峰與北峰，真是太興奮了。

在鹿港市區看到玉山不是夢，在車水馬龍的中正路就可以用肉眼看到。（楊忠勳提供）

連濱海小鎮的鹿港市區可以看到玉山，還是市區的中正路就可以用肉眼看到。（楊忠勳提供）

在鹿港市區看到玉山不是夢，還可以一次看到主峰、東峰、北北峰與北峰。。（楊忠勳提供）

要在鹿港市區拍到玉山，楊忠勳說，他站在中正路星巴客等紅綠燈，綠燈時穿越班馬線，迅速拿出手機往鹿基醫院、麥當勞方向拍過去。（楊忠勳提供）

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