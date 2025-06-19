助攤車升級 高雄青年局推「新銳團隊」與「診療室」計畫

2025高雄跨年晚會首度結合青創市集，並於夢時代中華五路與時代大道交叉口熱鬧舉行，吸引大批人潮逛市集、吃美食，買氣沸騰。（圖由青年局提供）

2025/06/19 09:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄青年攤車品牌輔導計畫邁入第3年，累計協助逾200家攤車強化競爭力，今年將新推「新銳團隊」、「品牌診療室」2計畫，讓攤車業者進修後升級。

青年局長林楷軒表示，攤車創業已成青年投入微型創業的重要入口，為強化扶植效能，今年特別導入「新銳團隊」及「品牌診療室」服務，提供品牌診斷、個別諮詢及持續追蹤等措施。

請繼續往下閱讀...

青年局說明，本計畫為六都首創，辦理以來成功催生高人氣的「城市嶼浪攤車市集」活動，並推薦輔導攤車業者至市府大型活動，如兒藝節「快樂充電及能量補給市集」、跨年「今晚不關燈・2025高雄跨年青創市集」。

今年新推出的「新銳團隊」將遴選5至10組經營未滿1年、粉絲數未達千人的潛力品牌，提供一對一深度輔導、參與3場市集機會及品牌形象建立等資源。

「品牌診療室」則針對曾參與112至114年度計畫的品牌，提供深度健診、專人追蹤與行動指引，並協助開發限定商品，讓品牌創辦人能透過商品與敘事展現品牌價值，調整經營方向。

另將保障40家攤商錄取參與「2025城市嶼浪市集」，持續提升品牌能見度與市場拓展力。

青年局提醒，計畫資訊已於青年局官網「高雄青年攤車品牌輔導計畫專區」公布，即日起開放申請至7月15日17時截止受理，歡迎符合資格攤車業者可線上申請，詳情可至青年局官網「主題專區」查詢，或撥打輔導專線（07）799-5678分機2385洽詢。

青年局攤車輔導計畫開設免費課程，去年課程主題包含AI工具運用、財務規劃、攤車商業模式與市集文化等，協助創業者強化經營實力。（圖由青年局提供）

「2024年城市嶼浪市集」號召80家人氣攤車品牌齊聚登場，2日活動吸引破萬人次參與。（圖由青年局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法