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    太平洋高壓增強高溫上看37度 未來10天各地悶熱

    氣象專家指出，今日受太平洋高壓增強影響，天氣持續悶熱，局部高溫上看37度，午後雷陣雨的降雨區域將會縮小。未來10天南方氣團偏強，「梅雨鋒面」已無南下的跡象，各地天氣偏熱。（資料照）

    氣象專家指出，今日受太平洋高壓增強影響，天氣持續悶熱，局部高溫上看37度，午後雷陣雨的降雨區域將會縮小。未來10天南方氣團偏強，「梅雨鋒面」已無南下的跡象，各地天氣偏熱。（資料照）

    2025/06/19 08:46

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，今日受太平洋高壓增強影響，天氣持續悶熱，局部高溫上看37度，午後雷陣雨的降雨區域將會縮小。未來10天南方氣團偏強，「梅雨鋒面」已無南下的跡象，各地天氣偏熱。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，由於太平洋高壓軸線西伸，今日午後雷陣雨的降雨區域將會縮小，降雨強度也會略減；降雨熱區則會落在新北以南、高雄以北的山區為主，午後請留意天氣變化，外出活動建議攜帶雨具。

    另一方面，天氣持續悶熱，各地高溫在攝氏32至36度之間，尤其在大台北及嘉義以南地區有局部攝氏37度或以上高溫發生的機率；中午前後，紫外線偏強，外出亦請做好防曬並多補充水分。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日各地晴時多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑。山區及部分鄰近平地午後有局部陣雨或雷雨的機率，有較大雨勢，應注意氣象署的即時訊息。

    吳德榮表示，明日至下週六台灣在暖氣團内，各地大致為晴時多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑。山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

    吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，未來10天南方氣團偏強，「梅雨鋒面」已無南下的跡象。系集模擬重新調整後仍顯示，未來10天西北太平洋「熱帶擾動」發展為「輕颱」的機率不高，「熱帶低壓」最高僅在30%以下；「輕颱」存在的機率最高都在10%以下，且無侵擾台灣的機率。

    「林老師氣象站」發文指出，由於太平洋高壓軸線西伸，今日午後雷陣雨的降雨區域將會縮小，降雨強度也會略減；降雨熱區則會落在新北以南、高雄以北的山區為主，午後請留意天氣變化，外出活動建議攜帶雨具。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」發文指出，由於太平洋高壓軸線西伸，今日午後雷陣雨的降雨區域將會縮小，降雨強度也會略減；降雨熱區則會落在新北以南、高雄以北的山區為主，午後請留意天氣變化，外出活動建議攜帶雨具。（圖擷自臉書）

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