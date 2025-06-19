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    高雄鳳山澄清光復路口改善排水 明起至7/6車道縮減施工

    高雄鳳山行政中心前澄清路新設過路管涵改善排水，6月20晚間19時至7月6日下午16時車道縮減施工。（記者陳文嬋攝）

    高雄鳳山行政中心前澄清路新設過路管涵改善排水，6月20晚間19時至7月6日下午16時車道縮減施工。（記者陳文嬋攝）

    2025/06/19 07:31

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山行政中心前澄清、光復路口地勢低漥，每逢豪雨容易積淹水，水利局爭取到中央經費490萬元進行排水改善工程，將於6月20日晚間19時至7月6日下午16時新設過路管涵，分3階段夜間及假日施工，以降低交通衝擊，改善地方積淹水，請民眾留意。

    市府鳳山行政中心前澄清路與光復路因地勢較為低漥，每逢豪雨容易積淹水，影響行車安全，水利局打造府前滯洪池，大幅改善地方積淹水情況，為加速道路側溝排水，導引至府前滯洪池，向內政部國土管理署爭取到經費490萬元，將進行排水改善工程。

    水利局表示，工程將於澄清路與光復路口新設過路管涵，埋設2支長22.4公尺、管徑60公分鋼管，將側溝排水蒐集透過排水鋼管導流至府前滯洪池，降低光復、澄清路口一帶路面積淹水情形。

    水利局說，施工期間將於澄清路近光復路口，即鳳山高中至府前行政中心南北向車道，分3段局部縮減道路寬度，進行車道管制，分別為6月20日周五晚間19時至6月22日 周日下午16時、6月27日周五晚間19時至6月29日周日下午16時、7月4日周五晚間19時至7月6日周日下午16時。

    水利局指出，排水鋼管埋設及路面刨鋪作業期間，將加強佈設安全措施及交管人員協助指揮交通，請民眾依標誌、標線及交通指揮人員指示行駛，以確保行車安全。

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