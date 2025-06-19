「夏至」將至4生肖出運了！ 這天吃一物更快送走衰神轉好運

民俗專家廖大乙建議，「夏至」可準備6個水煮鴨蛋和花生、餅乾等物，到常去的宮廟拜拜並布施，拜完鴨蛋分享給親友一起吃，可脫殼轉運，效果更快。（資料照）

2025/06/19 07:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕週六（21日）進入24節氣中的「夏至」，民俗專家廖大乙表示，以民俗角度來看，「夏至」正能量最強，是轉運的好時機，尤其是龍、狗、牛、羊等4生肖要出運了，財運、工作運都變好，若想更快招貴人轉好運，「夏至」可準備6顆水煮鴨蛋，剝殼後與親友分享，即可脫掉衰運，迎接好運。

21日上午10時33分將進入「夏至」節氣，這天陽光直射北回歸線，因此住在嘉義等北回歸線地區的人，中午就可見到「立竿不見影」的奇景，而因白畫最長、日照時間也久，天氣燠熱人變慵懶、不想出門，因此也有「夏至，愛呷不愛去」的諺語。

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民俗專家廖大乙指出，夏至、冬至的節氣交替，磁場轉換劇烈，而「夏至」太陽正旺，正能量也最強，因此若能善加運用，就能吸取更大的正能量，轉變運勢。

「要先恭喜生肖屬龍、狗、牛、羊的朋友出運了！」，廖大乙說，生肖屬龍、狗、牛、羊的人，去年龍年犯太歲，這4個生肖的人，去年比較不順，有的甚至到今年上半年還是有卡卡的感覺，「夏至」這個節氣一到，這4個生肖的人開始轉運，不只會有貴人緣，而且工作運、財運、考運都會變好，可用「鴻運當頭」來形容。

建議運勢變好的這4個生肖，或是其他生肖、感覺上半年沒有很順、有傳統宗教信仰的的人，「夏至」這天可帶著花生、糖果、餅乾，以及6個水煮鴨蛋（6個代表六六大順），到常去的宮廟向神明感謝，也可捐一點香油錢，不管10元、20元、100元，金額不用多，「有施才有得」，只要「布施」的心意到就好。

拜完神明之後，花生、餅乾和水煮鴨蛋，可分享給家人或朋友食用，其中鴨蛋要留1個自己吃，吃鴨蛋前要剝殼，「脫殼轉運」即會脫去不好的，迎接幸運之神。

週六（21日）是「夏至」，白天最長、天氣炎熱的一個節氣。（記者陳鳳麗攝）

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