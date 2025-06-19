中午紫外線強！今高溫飆破36度 局部有午後雷陣雨
中央氣象署表示，今各地天氣多雲到晴，嘉義以南、大台北地區午後仍有局部短暫雷陣雨。（資料照）
黃其豪／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（19日）各地大多為多雲到晴，台灣附近風向為東南風，迎風面台東及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，由於太平洋高壓增強，午後雷陣雨的區域縮小，但嘉義以南、南投、大台北地區及其他山區午後仍有局部短暫雷陣雨，西半部山區有局部大雨發生機率。
氣溫方面，各地持續悶熱，高溫約31至36度，尤其大台北、桃園及彰化以南至屏東有局部36度以上高溫發生機率，中午前後紫外線偏強；各地低溫為24至26度。
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離島天氣方面，澎湖多雲，27至32度；金門多雲時陰短暫陣雨，26至31度；馬祖多雲，26至30度。
空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。
明天（20日）各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南投、嘉義以南、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
21日至24日各地大多為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。
25日各地大多為晴到多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
國際都市氣象：
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|26 ~ 36
|26 ~ 33
|27 ~ 34
|25 ~ 31
今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）
今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）
今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）