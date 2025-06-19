06/19 各報重點新聞一覽

空軍官校處長張銘哲上校（左）被查出為中共發展組織，檢方起訴求處11年重刑。（讀者提供）

2025/06/19 06:25

自由時報

刺探空軍演習機密 上校淪共諜 檢求刑11年

空軍官校處長張銘哲上校、空軍第三聯隊前科長葉冠祁中校，遭台商鍾順和利誘吸收，涉為中共發展組織。檢調查出張刺探、收集「台美聯合工作任務及定位、空軍演習簡報」等機密，台中高分檢依法將三人起訴，建請法院就鍾、張涉國安法部分，分別從重量處十二、十一年徒刑；另張涉陸海空軍刑法部分從重處五年徒刑。

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第三方支付旺沛大數位 涉洗錢60億

第三方支付「旺沛大數位公司」被數位發展部發現有不正常電磁金流交易紀錄，經通報檢調單位追查，發現負責人姜世軒等人涉嫌幫海外博弈及詐騙集團洗錢，金額逾六十億元，檢警調在全台發動搜索行動，姜世軒等三人被裁定羈押禁見。

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吸金上億 台南政二代顏大鈞收押

台南市前副市長顏純左的么子顏大鈞，被控頂著「政二代」光環涉嫌吸金上億元，因生活揮霍，債台高築，四月底避不見面。顏十一日要出境，但因被境管無法得逞，台南市警局刑警大隊前晚在安平區將他拘提到案，昨天依銀行法、詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

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聯合報

川普要伊朗無條件投降 哈米尼：美國介入將遭受難以彌補的後果

以色列空襲伊朗再掀中東戰火，美國總統川普十七日要求伊朗無條件投降，還說美國知道伊朗最高領袖哈米尼藏身處，暫時不會動手殺他，但美國耐心有限。哈米尼十八日回應，伊朗不會投降，美國介入將遭受難以彌補的後果。

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青少年犯案去年查獲4.7萬人次創新高 集中在詐欺

警政署統計，去年查獲的青少年犯罪嫌疑達四萬七四六二人次，且近五年未滿十八歲的少年犯罪人數均在一萬人上下，因少子化影響，少年犯罪人口率增加約兩成，其中詐欺自二○二○年起躍升少年犯罪型態首位，連綠委都批評相關機關卸責。

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中國時報

川普要伊朗 無條件投降

以色列與伊朗衝突進入第6天，美國總統川普對伊朗態度日漸強硬，他要求伊朗立刻「無條件投降」，並指已知道伊朗最高領導人哈米尼躲在何處，但美國現在還不打算剷除他。哈米尼反嗆，戰爭開始了，伊朗絕不投降，美國的任何攻擊將帶來嚴重且難以恢復的後果。伊朗官媒18日在社群平台上傳一段以手撫摸核彈模型的17秒影片，似暗示局勢恐升級至核衝突，震驚國際。

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高雄台南市長提名 民進黨初選比民調

民進黨中執會18日通過「2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例」草案，備受關注的執政屆滿縣市如高雄市、台南市、嘉義縣將進行初選程序，其中，競爭激烈的高雄、台南市長初選將以民調決勝負。由於黨主席賴清德事前已召集便當會，各派系達成共識，獲中執會無異議通過，全案提交預訂28日舉行的全代會討論。

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第三方支付「旺沛大數位公司」負責人姜世軒涉洗錢60億，新入手的瑪莎拉蒂休旅車被檢調查扣。（民眾提供）

顏大鈞（左）被控頂著「政二代」光環涉嫌吸金上億元，前晚在安平區將他拘提到案，檢方聲押獲准。（民眾提供）

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