白雪大舞廳老闆證實不開了! 台中舞廳文化淪時代眼淚

台中4大舞廳隨白雪大舞廳（圖）拉下鐵門，已全數歇業。（記者黃旭磊攝）

2025/06/18 23:53

〔記者黃旭磊／台中報導〕還記得50年代的舞廳文化嗎？全盛期台中4大舞廳南夜、夜總會、小夜曲及白雪，曾吸引南北各路人馬前來朝聖，如今消費型態改變，僅存的白雪大舞廳未見復業跡象，老闆蔡泗龍強調，不會再開了，「金大班的最後一夜」舞曲再難響起。

台中位於南北縱貫商業活動中繼交會，民國60年代經濟起飛，「台灣錢淹腳目」榮景造成台中4大舞廳崛起，但之後知名的南夜舞廳毀於火災，過去繁榮的中區逐漸沒落，目前雖然還有8家業者登記領有「舞廳牌照」，包括大帝國、鐵木真、卡莎舞廳、秀屋夜總會（更名為Superhouse）、阿曼達卡拉ok、古德曼、富麗餐飲（金錢豹金山店）及白雪大舞廳，但真正老字號的白雪處於歇業狀態，而其餘經營方式，也未必跟傳統舞廳相似。

請繼續往下閱讀...

白雪大舞廳於1964年開幕，全盛時期，連同員工及舞小姐超過3百人，由於開業初期沒有國道1號，舞廳前的五權路為縱貫線道路，「白雪」成為南北二路相約「喬事」地標，大門望去盡是氣派賓士「黑頭仔車」，年輕人改變時尚，舞廳於2020年3月宣布停業防疫，至今仍拉下鐵門由員工看守收信。

71歲員工說，新冠疫情時候員工比客人還多，「30個員工看7個客人跳舞」，無奈拉下鐵門歇業，80多歲穿西裝老客人落幕離開舞池，舞小姐都散掉了，他回憶，舞廳純粹跳交際舞，8、90歲客人下午都窩在這裡，一小時約花1千元不算貴，疫情後開門就賠錢，老闆實在沒那麼多錢賠。

由於舞廳屋齡超過70年，建地位於北區五權路精華路段，地方傳出「白雪」要賣地收攤，對此，業者蔡泗龍強調，沒有要再開舞廳了，經營及歷史這方面一言難盡，還在打算下一步，適當時機再對外說明，總會找到出路的。

北區光大里長朱瑞珠說，50年前剛來就有「白雪」了，老闆蔡謀江過世後，幾個兒子有糾紛，以前周遭都是酒吧，現在被KTV、腳底按摩店取代，至今仍是停業狀態。

地方人士建議循文化部歷史老屋再生要管道，申請文化資產保留舞廳回憶，有老舞迷說，台中市觀光旅遊局曾舉辦「2020台中國際舞蹈嘉年華」復古舞會，老舞棍重回舞池，年輕人也穿越時空回到50年代，但之後政府的關切眼神不再，舞池文化也只能留存記憶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法