中央大學師生開發移動式空污監測 「特務AP」助社區守護空品

中央大學「特務AP」移動空污監測設備，安裝在社區守望相助隊的車頂上，守護社區空氣品質。（中央大學提供）

2025/06/18 23:49

〔記者黃政嘉／桃園報導〕中央大學大氣科學系王聖翔教授帶領學生團隊，透過實作課程，開發一套客製化的移動式空污監測設備「特務AP」，不僅在校內課程成果發表會中獲得佳績，今年7月還將投入桃園觀音鄉樹林社區的空污監測巡邏，協助地方民眾即時掌握環境空氣品質。

校方指出，「特務AP」同時能監測PM2.5、溫溼度和氣壓等參數，搭配GPS定位，可即時展示工業區街道的PM2.5濃度分布，6月在社區與空污巡守隊完成首次成功測試後，社區里長及空污巡守隊皆相當滿意，未來也朝向加裝臭味感測、空污高值警示等精進功能。

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王聖翔表示，參與學生來自大氣科學系，透過教育部「智慧創新關鍵人才躍升計畫」（ITSA）支持下，開設課程，學習機電整合及程式資訊等跨域能力，針對社區需求，開發移動式空污監測設備，實現即時監測工業區街道PM2.5空間分布，結合社區巡守隊每天定時巡檢，加強民眾了解空污狀況。

王聖翔說，這項創新技術不僅提升社區的環境監測能力，也讓社區針對過去有疑慮的空污來源加強巡檢，找出產業發展和社區健康兼具的解決方案，參與的6名學生表現優異，更在今年的「2025中大跨領域課程博覽會」成果發表此課程成果，由60個團隊中脫穎而出，取得佳作成績。

校方提到，這項計畫的發展，源自教育部支持的USR桃海三生計畫，中央大學與觀音樹林社區建立深厚的合作關係，儘管「桃海三生」計畫於去年因教育部補助已告一段落，學校師生依然堅守對社區的承諾，持續投入資源與心力，協助地方民眾對工業區空污的認識與改善，展現出大學與社區攜手合作的社會責任。

桃園市議員吳進昌表示，桃園沿海工業區空氣污染問題複雜，此次中央大學師生以USR的理念於社區進行實踐，助力社區環境教育推動與空污問題理解，將有助於桃園市進一步推動沿海空污觀測與治理的新作為。

中央大學大氣系開發的移動式空污監測設備「特務AP」，參與社區移動空污監測行列。（中央大學提供）

中央大學大氣系師生開發「特務AP」移動空污監測設備。（中央大學提供）

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