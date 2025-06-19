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    楊梅楊明公園磨石子溜滑梯竟拆掉 公所說明原因

    桃園市楊梅區楊明公園的磨石子溜滑梯不符安全規範，楊梅區公所現已拆除。（楊梅區公所提供）

    桃園市楊梅區楊明公園的磨石子溜滑梯不符安全規範，楊梅區公所現已拆除。（楊梅區公所提供）

    2025/06/19 00:19

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市楊梅區楊明公園磨石子大溜滑梯建置已16年，不符合現行安全規範，溜滑梯下緣有落差，近期整座拆掉，在地居民直呼可惜。楊梅區公所說，將加寬階梯、增設扶手，邊坡側增設欄桿，優化遊憩動線，預計6月底前完工，公園已有滑梯組合遊具可供兒童遊玩。

    楊明里長鍾能錦說，公園大溜滑梯是磨石子做的，10幾年下來，年久失修、龜裂，還有人曾摔倒過，以前公園沒設欄杆時，甚至有人騎車進來，他認為，公所以安全考量，拆除滑梯，加強設施安全有其必要。

    公所農經課長黃裕琴說明，楊明公園磨石子滑梯是2008年開闢公園時建置，原滑梯設施尺寸、滑出段及安全距離不符合現行衛福部兒童遊戲場設施安全管理規範檢驗標準，也就是滑出段高度須18至28公分、安全距離正前方須有244公分，滑道出口扇形則須183公分。

    黃裕琴說，過去曾有民眾受傷，加上受腹地範圍限制，滑梯也無法再修繕改建，考量設施使用安全，拆除磨石子滑梯、階梯及人工草皮，加寬階梯、設扶手以優化遊憩動線，斜坡補植草皮，上方鄰邊坡側增設欄桿，提升整體環境安全，所需經費約12萬元。

    桃園市楊梅區楊明公園的磨石子溜滑梯拆除後，將增設扶手、欄杆，優化遊憩動線。（楊梅區公所提供）

    桃園市楊梅區楊明公園的磨石子溜滑梯拆除後，將增設扶手、欄杆，優化遊憩動線。（楊梅區公所提供）

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