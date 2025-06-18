5年蓋不完！潮州高中風雨球場工程牛步 校方給原因

潮州高中的風雨球場工程過程可說是「風風雨雨」長達五年半，如今仍僅有部分可使用，此為尚不可使用部分。（記者陳彥廷攝）

2025/06/18 23:29

〔記者陳彥廷／綜合報導〕國內有2間國立高中的風雨球場約5年前配合國家政策對外招標架設光電棚頂的風雨球場，但至今仍只有部分可使用，有校友投訴，指自己已經進入研究所，但回鄉下午想運動也還是不能用，質疑工程進度到底為何如此牛步，校方回應，主要是施作廠商曾有出資者易主情形，又受疫情物價飛漲、缺工影響，已要求廠商全力趕工，在下個學年、就是9月開學就要全面可以使用。

這2間高中其中一間是國立潮州高中，風雨球場包括有2座網球場、3座排球場及4座籃球場還有1座棒球打擊場，由於校方與廠商的合約無法揭露面積，本報從Google Maps空照圖測量，粗估約7000平方公尺的面積，小小的校園工程，卻施工至少5年半，仍未完全回復正常使用空間。

請繼續往下閱讀...

延宕多年的風雨球場，不僅學生實質受影響，連行經的鎮民看著似乎永遠不會完工的高聳建物，也無奈地說「以為要蓋金字塔」、「挖到石油？」。不僅在校生，連畢業校友返鄉想運動，卻發現母校完全封閉多年，仍是不得其門而入，校友阿佳（化名）說，他和不少同學及球友在畢業後靠著回鄉時揪團打排球維持聯繫，但這麼多年來，他們還是得到屏東市才能打排球，工程牛步令人吃驚，讓他既氣憤又無奈，更可憐的是在校學弟妹，根本沒有辦法好好的打球。

校方則回應，該工程因為廠商問題不斷，其施作的另間國立高中的風雨球場也同被體育署列管，當初主要是施工廠商原屬泰資廠商，當時提出的回饋條件較佳而雀屏中選，但之後與發電設備承包商發生內部問題，還有工程期間疫情缺工，以及原物料物價飆漲等問題，導致工程難以如期完成，校方多年來已開罰廠商1000多萬元。

校方強調，後續該廠商改由台資入主後，該工程才逐漸回到正軌，目前4座籃球場中的3座及2座網球場皆啟用，現正在進行基地的排洩水及水土保持工程，雖然預計是今年10月完工，但已在催促廠商能儘快趕在9月開學前就完成，讓學生有嶄新球場可使用。

校方指出，多年來確實屢屢接到外界關心工程進度及學生受教權益，很感謝出力幫忙協調及諮詢的所有人，強調在工程期間，操場仍可用教學部分並無問題，打球運動的部分，校方則佈署2座室內排球場及8座移動籃球架，甚至曾在操場辦理創新的「草地籃球賽」，都圓滿落幕，重申會要求廠商加速完工。

潮州高中的風雨球場工程過程可說是「風風雨雨」長達五年半，如今仍僅有部分可使用，此為尚不可使用部分。（記者陳彥廷攝）

潮州高中的風雨球場工程過程可說是「風風雨雨」長達五年半，如今仍僅有部分可使用，此為尚不可使用部分。（記者陳彥廷攝）

潮州高中的風雨球場工程過程可說是「風風雨雨」長達五年半，如今仍僅有部分可使用。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法