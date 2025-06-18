平鎮復旦路2段巷內汽車頻違停 設綠鋪人行道提升行走安全

桃園市平鎮區復旦路二段150巷屢見汽車違停，行人被迫與車爭道，區公所將鋪設200公尺的綠鋪人行道，提升行人安全。（記者黃政嘉攝）

2025/06/18 23:19

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區許多民眾反映，春園藝術廣場社區旁邊的復旦路2段150巷，常有汽車違停，導致行人被迫與汽、機車爭道通行，擠乎擦身而過，安全堪憂，市議員黃敬平日前邀相關單位會勘後，平鎮區公所將鋪設200公尺、90公分寬綠鋪人行道，提升行人通行安全。

這條巷子是周遭居民及年長者日常步行往返新天母公園的重要通行路線，黃敬平日前邀集復旦里長陳振華、平鎮警分局、交通局、平鎮區公所等單位會勘，經現場實地勘查與丈量後，決議由平鎮區公所於該巷內，從春園藝術廣場社區東側的實體人行道末端為起點，銜接至新天母公園大圳步道，設置標線型人行道，明確劃設行人專用空間，預計7月中旬完成。

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黃敬平說，他同時要求交通局在該路段增設防撞安全桿及護欄，提升行人通行安全，此外，為兼顧機車停放需求並維持道路秩序，也請交通局評估在巷口適當處增設機車停車格，完善整體通行及停車環境，營造更友善安全的生活步道空間；交通局回應，增設項目將配合公所完成期程，暫定7月底完工。

平鎮區公所鋪設200公尺綠鋪人行道，銜接至新天母公園大圳步道。（記者黃政嘉攝）

平鎮區復旦路二段150巷，常有汽車違停，導致行人被迫與汽、機車爭道通行。（桃園市議員黃敬平提供）

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