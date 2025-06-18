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    暢玩一夏！西拉雅夏日好Chill開跑 7/18、19關子嶺夏日山車祭

    西拉雅夏日好Chill重頭戲，7月18、19日舉辦台南白河關子嶺夏日山車祭。（資料照，記者楊金城攝）

    西拉雅夏日好Chill重頭戲，7月18、19日舉辦台南白河關子嶺夏日山車祭。（資料照，記者楊金城攝）

    2025/06/18 22:55

    〔記者楊金城／台南報導〕2025西拉雅夏日好Chill今天（18日）起由「西拉雅Chill Chill集點GO」開跑，只要在西拉雅國家風景區指定的合作店家消費滿200元就可集1點，集滿6點就能抽獎，有黃金、AirPods、住宿券等好禮。

    西拉雅國家風景區管理處處長許主龍說，西拉雅夏日好Chill活動橫跨6到9月，讓遊客樂翻整個暑假，帶動大西拉雅商圈的觀光商機，有超過百家合作商店任君挑選，結合線下消費體驗與線上數位集點，搭配通訊軟體「LINE」就能掌握好運、「西」望無限。

    西拉雅管理處也與旅行社攜手推出暢遊仙境西拉雅的套裝遊程，從祕境玩到山車祭、從喝咖啡到品蕎麥，每人優惠價只要2900元起。

    許主龍說，7月18、19日舉辦台南白河關子嶺夏日山車祭、「夏Chill清涼創意大賽」，首次舉辦的夏Chill清涼創意大賽邀請參與各大國際市集的20位調飲師，利用神祕食材箱特調好滋味的飲品一較高下，冠軍可獲得關子嶺住宿券。

    系列活動還有7月26、27日在台南新化大坑休閒農場舉辦「夏日好Chill 168市集」，推出168小旅行搭上美式鄉村氛圍感的打卡點布置，打造Outdoor咖的出遊新選擇，遊客購票入園、購物或玩168，每日都能抽黃金。

    歷年受遊客喜愛的關子嶺餐廳走唱秀也預計在7至8月開唱，搭配7月18至20日的台灣仲夏節「來呷茶咖冰」主題巡迴車宣傳，盼讓國內外遊客相揪Chill遊西拉雅；活動詳情可上西拉雅國家風景區管理處臉書粉絲專頁查詢。

    2025西拉雅夏日好Chill由消費集點活動開跑，超過百家商店合作。（西拉雅管理處提供）

    2025西拉雅夏日好Chill由消費集點活動開跑，超過百家商店合作。（西拉雅管理處提供）

    2025西拉雅夏日好Chill超過百家商店合作，端出伴手禮、美食和住宿。（西拉雅管理處提供）

    2025西拉雅夏日好Chill超過百家商店合作，端出伴手禮、美食和住宿。（西拉雅管理處提供）

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