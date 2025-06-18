竹市1999滿意度低 議員鄭美娟：市府怠惰

新竹市議員鄭美娟批市府1999專線的滿意度低，籲市府正視市民感受。（記者洪美秀攝）

2025/06/18 22:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員鄭美娟表示，近2年其實真的收到非常多市民的抱怨，不管是對於市容、路平、施工延誤影響、特別是1999的態度和處理效率，都有相當多的不良反饋，但儘管基層有這麼多聲音但市府好像都聰耳不聞，甚至還沉浸在市府自己做民調成績。她也要求市府應正視市民的真實感受，不要只活在數據中。

對此，新竹市政府表示，1999市政服務專線自民國100年開通以來，扮演市民反映意見與諮詢市政的重要橋樑，每年平均來電數逾4萬通，話務人員應答整體服務滿意度穩定維持在90%以上，會持續精進話務服務，也會要求各業務單位加強落實處理反應事項。

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鄭美娟說，市府跟民意的感受是背道而馳，她將過去8年來的施政滿意度和1999使用的狀況，做一個相關係數的計算，結果得到0.86這個數值，呈現高度正相關，表示市民對於1999市民專線與施政滿意度是有密切相關的。

她認為，1999市民專線是市民與市府最直接透明的溝通渠道，但是很遺憾，新竹市民對新竹市政府的怠惰應對，感到不信任，希望市政府能夠正視民意、正視自己不足之處。

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