台南海淡廠第一期每日產水10萬噸 水利署：水質比自來水更好

台南將軍海水淡化廠完工願景圖。（台南市水利局提供）

2025/06/18 22:28

〔記者蔡文居／台南報導〕外界關心台南將軍區青鯤鯓海水淡化廠計畫產水用途，台南市水利局今天說，台南海淡廠第一期工程產量每日10萬噸，預計2028年完成第一期產水，未來海淡廠產水將透過輸水管線併入公共供水系統，由自來水公司統一調度，供應做生及產業用水，透過多元水源供給，強化台南水源調度的彈性及供水韌性。

另外，經濟部水利署說，計畫經長期詳細評估規劃，海淡水經過嚴密生產流程水質符合標準，比自來水水質更好，鹵水經模擬排放與海水稀釋後鹽度無顯著增加影響輕微，於施工及運轉階段將加強環境監測不會影響漁民及漁業，將持續加強與地方溝通說明。

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台南市水利局說，依水利署評估，傳統水源供應系統面對氣候變遷與極端水文的衝擊極大，而海淡產水方式因取自於「源源不絕的海水」不受天候、降雨分布不均等水文條件影響，加上現行淡化技術、產水效率及能源回收效能日益精進，可大幅降低供水不確定風險，中央自2011年即開始規劃海水淡化廠興建，規劃位置於將軍區青鯤鯓，全期每日產水規模為20萬噸，第一期工程產量每日10萬噸，目前辦理設計作業，預計2028年完成第一期產水。

水利局說，市長黃偉哲支持中央能透過多元供水，增加水資源開闢，穩定台南市民生，農業及產業用水，但也籲請中央應充分考量地方民眾、漁民、相關團體意見，務必確保海淡產水水質符合標準、兼顧環境生態及保障漁民權益，市府已爭取7億元中央經費，用於提升淡化廠周邊公共設備，包括道路、綠地、觀光設施等，以配合地方發展。

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