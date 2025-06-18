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    台南䲜贔饗宴7/5登場 席開150桌打6折開放訂桌

    台南市區漁會的䲜贔饗宴，推出10道融合傳統與創意的鱻味料理，以優惠價4800元開放訂桌。（台南市區漁會提供）

    台南市區漁會的䲜贔饗宴，推出10道融合傳統與創意的鱻味料理，以優惠價4800元開放訂桌。（台南市區漁會提供）

    2025/06/18 22:22

    〔記者蔡文居／台南報導〕為行銷台南市優質漁產，台南市區漁會今天宣布今年「台南䲜（ya）贔（bi）產業文化活動」將於7月5日起跑，其中深受歡迎的䲜贔饗宴今年開設150桌，總價逾8000元，以優惠價4800元於明天（19日）上午9點起開放訂桌，售完為止。

    台南市副市長葉澤山今天與市議員黃麗招、林依婷及南市區漁會理事長方裕豐、常務監事鄭奐彬、總幹事林鈺昕共同出席，號召市民共襄盛舉。

    漁會理事長方裕豐指出，南市區漁會每年辦理產業文化活動與模範漁民表揚，今年在漁業署與市府大力支持下，再度舉辦深受歡迎的䲜贔饗宴。今年邀請知名總舖師鄭旭彬主廚領軍，結合陳氏蚵捲開設150桌，推出10道融合傳統與創意的鱻味料理，總價逾8000 元，以優惠價4800元開放訂桌，勢必再掀搶桌熱潮。訂桌專線：06-3910277。

    總幹事林鈺昕說明，今年7月5日主場活動除饗宴外，還有食魚教育推廣、親子闖關、媽祖賜福、漁民造型體驗等互動單元，兼具趣味與教育。此外，7月中旬推出「台南魚日遊」農漁體驗行程，帶領民眾走入漁村、親近海洋，並於月底舉辦「海洋復育放流活動」，實踐環境永續理念。原價1500元的遊程，特惠價僅750元，限額開放，歡迎民眾踴躍參加。

    台南市區漁會宣布「台南䲜（ya）贔（bi）產業文化活動」7月5日起跑。（台南市區漁會提供）

    台南市區漁會宣布「台南䲜（ya）贔（bi）產業文化活動」7月5日起跑。（台南市區漁會提供）

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