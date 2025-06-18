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    台南新亮點「Tabe 札哈木樂原」 造價逾億明年初啟用

    南市原住民創意中心將命名「Tabe 札哈木樂原」，外觀設計以原住民傳統工藝「編織」意象為主體。（記者洪瑞琴攝）

    南市原住民創意中心將命名「Tabe 札哈木樂原」，外觀設計以原住民傳統工藝「編織」意象為主體。（記者洪瑞琴攝）

    2025/06/18 21:37

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕造價逾億元的南市原住民創意中心新建工程，即將於今年6月底完成複驗後進行裝修，預計明年年初啟用，未來場館命名「Tabe 札哈木樂原」，呈現西拉雅族與鄒族的淵源，以及多元族群文化的美麗。

    該場館外觀造型以原住民傳統工藝「編織」意象為主體，將成為創新亮點場域。南市原住民族事務委員會表示，該工程興建經費1億3千多萬元，由中央補助8千多萬元，市配合款為5700多萬元，興建3層樓，1樓空間規劃為以遊客服務與美食商品為主，2樓空間規劃以文創商品為主，3樓為札哈木原住民會館，展覽內容將以原住民音樂、舞蹈或表演等文化議題研究為主，並運用1樓戶外圓形廣場為展演空間。

    主委白惠蘭表示，創意中心建築外觀設計理念以織布機-原住民工藝意象展現，猶如被風輕輕掀起的織布，在廣場的笙歌中，伴著群眾舞動，未來將以「Tabe 札哈木樂原」命名，除體現西拉雅族與鄒族的淵源，更彰顯土地歷史及多元族群文化的美麗。

    白惠蘭表示，未來結合主題展覽與文創市集，重新打造一個原住民族文化與經濟產業複合空間，拓展商品銷售通路，透過跨界產業合作，強化區域原住民族經濟互動。同時將持續推動營運計畫及辦理各項文化活動，凝聚族人情感，拉進台南與原鄉之距離。

    市長黃偉哲表示，新建原住民創意中心位於安億橋旁邊，開發目的就是希望協助台南的原住民族，進行文化的推廣與傳承，並闢建文創產業的公共通路。另因應極端氣候與節能減碳趨勢，請原民會在規劃時，將電力備援與能源節約納入考慮，並參考學校、體育館的成功案例，規劃爭取碳權，落實台南推動淨零碳排的目標。

    1樓戶外圓形廣場可作為展演場域。（記者洪瑞琴攝）

    1樓戶外圓形廣場可作為展演場域。（記者洪瑞琴攝）

    南市原住民創意中心，預計明年年初啟用。（記者洪瑞琴攝）

    南市原住民創意中心，預計明年年初啟用。（記者洪瑞琴攝）

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