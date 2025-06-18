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    台鐵便當又出包！咬開貢丸竟藏塑膠 台鐵：立即停用存貨

    網友在「爆料公社」貼出購買的台鐵便當，丸子內有疑似塑膠異物。（翻攝自「爆料公社」）

    網友在「爆料公社」貼出購買的台鐵便當，丸子內有疑似塑膠異物。（翻攝自「爆料公社」）

    2025/06/18 20:57

    〔記者吳亮儀／台北報導〕繼有消費者在高雄買到台鐵便當內有蟑螂，又有消費者在新北市板橋車站買台鐵便當卻發現貢丸內有塑膠異物！台鐵公司經查證後坦承疏失並致歉，已立即停止使用庫存的魚丸存貨。

    這名消費者在臉書「爆料公社」發文並附上照片，今天（18日）在板橋車站購買的100元台鐵排骨便當，丸子咬開發現有異物咬不斷，原來內有疑似塑膠尼絨繩的異物。

    台鐵公司經查證後也坦承疏失，表示「深表歉意」。經查，旅客在板橋站購買經典排骨便當中的香菇虱目魚丸內疑似有異物，供應廠商坦誠作業疏失；台鐵公司除立即停止使用現在庫存的魚丸存貨，並將依約開罰，同時暫停未來向該廠商進貨。

    這已是台鐵便當近日內第2起食安問題，有消費者日前在台鐵新左營車站購買一個「好事成雙」便當，打開卻驚見便當盒內竟有一整隻蟑螂，氣到上網發文怒批；台鐵公司表達誠摯歉意，目前已聯絡上旅客，有派主管前往慰問關懷，也將徹底清查。

    網友在「爆料公社」貼出購買的台鐵便當，丸子內有疑似塑膠異物。（翻攝自「爆料公社」）

    網友在「爆料公社」貼出購買的台鐵便當，丸子內有疑似塑膠異物。（翻攝自「爆料公社」）

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