截切鮮果限量上架 台南金鑽鳳梨進軍超商

產地新鮮直送，台南市與統一超商合作賣鳳梨截切鮮果，全台限量1萬5000盒。（台南市府提供）

2025/06/18 20:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為推廣台南優質農產並強化產地行銷，台南市政府與統一超商合作，於今（18）日發表上架「台南OPEN美味萊臨」，台南產地直送的金鑽鳳梨截切鮮果盒，限量1萬5千盒在全台7-ELEVEN門市開賣！

台南市長黃偉哲出席宣傳活動，邀請消費者一同「吃在地、食當季」，支持台灣農業。他並表示，台南的芒果及芭樂近期在多方努力下終獲准輸入歐盟，「外銷要花很多心力，若能在國內先讓消費者一試成主顧，就能讓農民更安心、更有信心生產好品質。」

請繼續往下閱讀...

黃偉哲說，台南是全台第2大鳳梨產地，關廟、歸仁、山上、新市、龍崎與新化等區域皆盛產金鑽鳳梨，風味香甜多汁、酸中帶甜，是國內外消費者喜愛的水果之一，開拓國外市場非常不容易，但國內市場若好好把握一樣很有效益。

黃偉哲表示，此次透過全台7-ELEVEN門市通路，推出鳳梨截切鮮果盒，只要走進家門旁的超商，便能輕鬆買到品質優良的台南鳳梨，好東西「不怕貨比貨，只怕不識貨」，有了強大的行銷通路加持，不僅幫助農民，也讓消費者能即開即食，方便又營養。

黃偉哲並與統一超商好鄰居文教基金會董事長林啟昌，共同示範利用截切鳳梨、吐司與新化區農會出品的鳳梨金桔醬，製作一道簡單又可口的鳳梨三明治，讓大家看得見台南農產鮮果的創意應用與市場潛力。

農業局表示，此次與統一超商合作推出的鳳梨截切鮮果盒，是以新鮮鳳梨洗淨、切塊後即食包裝，並貼有台南市徽識別貼紙，預計限量上架1萬5千盒，感謝企業投入支持在地農業，串聯農業生產與消費市場，也期待更多跨域合作，讓台南農產走得更遠、被更多人看見與品嚐。

台南市長黃偉哲（左）與統一超商好鄰居文教基金會董事長林啟昌（右），共同示範作鳳梨三明治。（台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法