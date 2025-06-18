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    週四高溫上看36度 西部山區慎防午後雷陣雨

    西半部恐飆36度，午後防突發陣雨。示意圖。（資料照）

    西半部恐飆36度，午後防突發陣雨。示意圖。（資料照）

    2025/06/18 21:26

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕明天週四（19日）台灣各地及澎湖、馬祖大多為多雲到晴，氣溫約32至35度，僅東南部地區、恆春半島及金門有局部短暫陣雨，午後南投、嘉義以南、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，午後西半部山區有局部大雨發生的機率。

    中央氣象署預報，週四由於太平洋高壓增強，午後雷陣雨的區域縮小，南投、嘉義以南、大台北地區及其他山區午後仍有局部短暫雷陣雨，西半部山區還是有局部大雨發生的機率，午後請留意天氣變化，外出攜帶雨具備用。

    溫度方面，週四高溫炎熱，各地氣溫約32至35度，西半部局部地區可能達36度以上，紫外線強，請注意防曬並多補水。離島方面，澎湖多雲，27至32度；金門多雲時陰，短暫陣雨，26至31度；馬祖多雲，26至30度。

    至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週四維持典型夏季型態，全台白天晴朗炎熱，高溫普遍超過32度，部分地區更上看36度。水氣略減，午後短暫雷陣雨範圍縮小，主要集中在中南部及山區，平地降雨機率低。短期內無明顯天氣系統影響，預測未來5到7天仍為高溫加午後陣雨型態，戶外活動請留意防曬與水分補充。

    紫外線指數部分，週四全台各縣市均為「過量級」。

    空氣品質方面，週四環境風場為東南風，西半部擴散條件稍差。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

    各地氣溫約32至35度，西半部局部地區可能達36度以上。（擷取自中央氣象署網站）

    各地氣溫約32至35度，西半部局部地區可能達36度以上。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週四全台各縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週四全台各縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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