台南頂級芒果再次拓銷日本 伊勢丹QUEEN'S ISETAN超市七月上架

日本伊勢丹百貨社長雨宮隆一（左）來訪，台南市長黃偉哲（右）贈送台南鳳梨等農產品，表達深厚友誼。（台南市府提供）

2025/06/18 20:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕日本伊勢丹百貨QUEEN'S ISETAN社長雨宮隆一親自率團，今日（18日）拜訪台南市政府，表達對台南水果的濃厚興趣，希望進一步拓展合作。台南市長黃偉哲熱情接待，期盼能讓更多台南農產品進入日本市場，展現台日友好，同時提升台南國際形象。

黃偉哲表示，除了愛文芒果之外，去年開始進口到日本的紅龍果同樣大受當地歡迎。他並提到日前率團訪日本時，特別帶了鳳梨請日本業者試吃，大家的滿意度都很高，期盼未來可以拓展更多品項上架到QUEEN'S ISETAN，提供日本消費者優質的台南農產。他並強調，台南擁有豐富的農產資源，將全力支持本土農業企業拓展國際市場，特別是與日本的貿易合作，進軍日本市場。

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雨宮隆一表示，以往只是作為消費者購買台南農產品，這次能到台灣親自見證水果種植過程，令他相當感動。去年推薦的多項台南農產加工品已引起QUEEN'S ISETAN的關注，因此計劃今年再上架試賣台南頂級芒果，為未來的正式合作鋪路，也歡迎台南推薦更多好物上架到QUEEN'S ISETAN。雨宮隆一同時邀請黃偉哲出席今年7月的「台南頂級芒果上架QUEEN'S ISETAN活動」，以及明年的「台南展」。

農業局長李芳林表示，去年台南頂級芒果受日本精品超市「QUEEN'S ISETAN」青睞，在旗下超市分店正式上架由玉井聯興合作社生產的頂級愛文芒果，開啟台南農產品銷售至日本的新氣象，今年，QUEEN'S ISETAN計劃於7月再次將台南的頂級芒果上架，繼續推廣這項優質農產品。

今日交流活動上，農業局準備各品種芒果、火龍果等鮮果供貴賓品嚐。（台南市府提供）

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