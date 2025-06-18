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    南投建縣首辦國慶焰火 地點敲定貓羅溪畔這家禪寺

    南投縣建縣以來首辦國慶焰火，敲定位於南投市貓羅溪畔的道濟禪寺廣場舉行。（南投縣政府提供）

    南投縣建縣以來首辦國慶焰火，敲定位於南投市貓羅溪畔的道濟禪寺廣場舉行。（南投縣政府提供）

    2025/06/18 19:58

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣建縣以來首次承辦國慶焰火，施放焰火地點敲定位於南投市貓羅溪畔的道濟禪寺廣場，內政部常務次長吳堂安今天（18日）下午拜會縣長許淑華，討論焰火施放事宜，並到場地會勘。許淑華表示，縣府十分重視此次國慶焰火活動，將做好交通接駁及安全維護等各項工作，讓來自全國各地民眾及南投鄉親，都能順利看到焰火，並結合南投茶業博覽會促進在地消費。

    內政部常務次長吳堂安今天下午在南投縣長許淑華陪同下，前往貓羅溪畔的道濟禪寺現勘施放國慶焰火場地，並進入禪寺參香，祈求活動順利平安。吳堂安說，施放國慶焰火，內政部負責統籌，交通運輸很重要，中央相關單位將和縣府分工合作，並建立連絡窗口，隨時協調相關事宜，他並建議遊客到南投看國慶焰火，不要急著離開，最好能住一晚。

    許淑華則表示，南投施放煙火，有其歷史背景，省政府時代的中興新村，台灣光復節曾經施放煙火，歷年南投燈會，縣府也會在貓羅溪畔施放煙火，但相較於國慶焰火，動輒湧入2、30萬人潮，縣府必須尋求中央的寶貴經驗和意見，做好交通接駁及安全維護等各項工作。

    許淑華強調，希望藉由國慶焰火活動，進一步帶動南投茶博會的人氣，並讓來看焰火的全國各地民眾都能順遊南投，在好山好水的南投規劃個幾天遊程，促進旅宿、餐飲等相關產業發展。

    內政部常務次長吳堂安（右2），18下午在南投縣長許淑華陪同下，到國慶焰火施放場地現勘。（南投縣政府提供）

    內政部常務次長吳堂安（右2），18下午在南投縣長許淑華陪同下，到國慶焰火施放場地現勘。（南投縣政府提供）

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