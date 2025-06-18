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    嘉市北興國中校長遴選 學務主任林世清出線

    原北興國中學務主任林世清獲遴選為北興國中校長。（嘉市政府提供）

    原北興國中學務主任林世清獲遴選為北興國中校長。（嘉市政府提供）

    2025/06/18 19:43

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市政府今天辦理「114學年度公立國民中小學第3次校長遴選會議」，遴選結果，原北興國中學務主任林世清獲遴選為北興國中校長，民生國中校長張金龍、大業實中校長陳明君、北園國中校長謝宜岑3人皆成功連任。

    市府表示，此次北興國中原任校長張仁澤、民生國中校長張金龍、大業實中校長陳明君、北園國中校長謝宜岑皆為第一任任期屆滿，依規定辦理遴選。

    今天鄰選會議，經校長候選人報告、委員提問及無記名表決後，原北興國中學務主任林世清獲遴選為北興國中校長，林世清甫於去年錄取嘉市候用校長甄選資格。

    林世清表示，他的教育理念是不放棄任何一位孩子，讓每個孩子都有機會站上多元且適性的舞台，也期盼未來能夠凝聚教學團隊、學生、家長與社區的力量，共同組成學校的堅實聯盟，齊心協力攜手前行，為教育努力，為孩子的未來奮鬥。

    民生國中校長張金龍、大業實中校長陳明君、北園國中校長謝宜岑3人皆成功連任。這4位校長將於8月1日起正式就任。

    嘉義市長黃敏惠（左三）與市府教育處長郭添財（右三）向4位獲遴選的國中校長道賀。（嘉市政府提供）

    嘉義市長黃敏惠（左三）與市府教育處長郭添財（右三）向4位獲遴選的國中校長道賀。（嘉市政府提供）

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