基隆第2處社會住宅 可望落腳暖暖

市府向中央住都中心提報暖暖惠明新村（中間空地）為第二處社宅預定地。（記者盧賢秀攝）

2025/06/18 20:05

〔記者盧賢秀／基隆報導〕行政院核定基隆市應有1000戶社會住宅，目前僅光明安居開始興建中，針對第2處社宅預定地，基隆市政府提報暖暖惠明新村，國家住宅及都市更新中心評估認為可行，但地主為基隆港分公司，後續市府、住都中心將與基隆港務分公司研議各種合作開發方案。

基隆市第一座社會住宅「光明安居」在基隆市七堵區大華橋頭，2023年11月底開工，目前興建中。先前行政院核定「社會住宅興辦計畫」，基隆市應有1000戶社宅，但光明安居只能提供449戶，市議員韓世昱認為，應替無殼蝸牛著想，積極爭取興建社會住宅。

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市府表示，光明安居社宅的基地位於七堵區明德一路及光明路口，距離七堵火車站及未來的基隆捷運七堵站都不算遠。目前由住都中心主辦，工程總經費約25億元，完工後可提供449戶社宅，並設有托嬰中心和身障日照中心，預計在2027年8月完工。

至於第2處社宅預定地，基隆市政府秘書長方定安今年4月率隊拜訪住都中心，討論基市社宅推動進展，並向住都中心提報暖暖區的惠明新村為基隆第2處社宅預定地。這塊基地面積約2420坪，老舊宿舍已經拆除，前臨台二線，住都中心初步評估認為可行。

不過基隆港務分公司認為，該基地的後續開發方案還在研議中，市府將積極爭取該處合作興建社會住宅。

基隆「光明安居」社會住宅興建中，完工後可提供449戶社宅。（記者盧賢秀攝）

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