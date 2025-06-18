台中機場航線增、星宇進駐 中市增2條機場公車路線

台中機場下半年將增兩條機場公車路線。（市府提供）

2025/06/18 19:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕配合台中國際機場航線增加，及星宇航空進駐，因應出入境旅客增加的交通需求，台中市交通局新增設「台中國際機場－水湳轉運中心－台中國際機場」及「台中國際機場－台中車站」兩條市區公車新路線，交通局長葉昭甫指出，目前進行路線釋出公告及評選等作業，待客運業者籌備完成後，預計下半年陸續上路，屆時機場聯外公車路線將逾20條，滿足旅客下飛機能快速前往市區。

葉昭甫指出，台中機場入出境旅客量呈現穩定成長趨勢，加上星宇航空於去年進駐，新闢許多飛往如日本及越南等觀光勝地的航線，吸引觀光人潮，旅客對公共運輸接駁需求增加，經評估後已再規劃兩條機場公車路線，將於下半年陸續行駛。

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交通局指出，規劃中的「台中國際機場－水湳轉運中心－台中國際機場」路線，將串聯水湳轉運中心客運、轉乘與捷運銜接據點，另因目前機場經台灣大道直達台中車站僅有302路公車，且尚須繞行至沙鹿區，對於觀光客及商務客前往市區耗時較長，因應機場旅運需求，規劃「台中國際機場－台中車站」路線，路線直通台中車站，對於前往商辦地區、觀光景點，及搭乘台鐵、轉乘客運或需進入台中舊城區的旅客而言，將提供更省時且更便利的乘車服務。

交通局指出，機場聯外公車路線目前已有19條，加上今年下半年推出的2條公車路線新生力軍，機場聯外公車路線將達21條，預計每日發車班次約520班，首班車為早上5時，最後一班車晚上11時，從早到晚都有公車路網；即將加入機場公車陣容的2條新路線，預計採固定班次的營運模式，並將配合航班抵達時間進行動態調整，以強化轉乘效率與乘車體驗，同時車輛也導入配備大型行李置放空間，改善目前行李放置問題，提升國際旅客友善程度，此外，為確保營運品質，交通局也將透過評選具經驗且服務優良的客運業者負責營運。

2條新路線業經市區汽車客運審議委員會通過，將接續進行路線釋出公告及評選等作業，待客運業者籌備完成後即上路營運，屆時除可提供更高效穩定的接駁服務外，讓台中國際機場成為國際與在地旅客理想的交通樞紐。

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