新北將試辦路邊機車格停大型重機 陳世軒點出政策成功關鍵

新北市議員陳世軒表示，自己推動開放重機停機車格，不是為了排擠機車族的權益，而是推動城市進步與資源配置合理化。（市議員陳世軒辦公室提供）

2025/06/18 20:42

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府交通局宣布，最快將於8月起試辦路邊機車格可停放大型重型機車，預計下週公布試辦區域含板橋區、三重區、新店區等高需求區域。民眾黨新北市議員陳世軒表示，「新北重機族盼望多時的停車權益終有進展」，他先前質詢時向交通局長爭取重機停放路邊停車格，樂見交通局捨棄保守思維，轉而以開闊心胸試辦。

陳世軒表示，他先前將質詢影片放上臉書、Youtube等各大社群平台後，引發重機騎士與市民的共鳴，累積共超過228萬次觀看。自己推動開放重機停機車格，不是為了排擠機車族的權益，而是推動城市進步與資源配置合理化，原本對此議題態度保守、反對的交通局如今願意試辦，是值得肯定的一步。

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他指出，政策成功的關鍵在於實施過程中，標誌、標線與告示牌的清楚告示、試辦的點位、以及宣傳，樂見交通局跨出第一步，期待未來交通局面臨他質詢的大漢橋拆除分隔島等議題，也以同樣開放、進步的態度面對，優先考量市民安全與便利。

陳世軒說，交通局對重機政策的改變，顯示民意的力量與政策進步的可能性，他作為民代將繼續關注政策執行成效，並透過議會監督，推動更多符合市民需求的交通改革，讓新北成為更有效率且安全的交通城市。

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