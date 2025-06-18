為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北將試辦路邊機車格停大型重機 陳世軒點出政策成功關鍵

    新北市議員陳世軒表示，自己推動開放重機停機車格，不是為了排擠機車族的權益，而是推動城市進步與資源配置合理化。（市議員陳世軒辦公室提供）

    新北市議員陳世軒表示，自己推動開放重機停機車格，不是為了排擠機車族的權益，而是推動城市進步與資源配置合理化。（市議員陳世軒辦公室提供）

    2025/06/18 20:42

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府交通局宣布，最快將於8月起試辦路邊機車格可停放大型重型機車，預計下週公布試辦區域含板橋區、三重區、新店區等高需求區域。民眾黨新北市議員陳世軒表示，「新北重機族盼望多時的停車權益終有進展」，他先前質詢時向交通局長爭取重機停放路邊停車格，樂見交通局捨棄保守思維，轉而以開闊心胸試辦。

    陳世軒表示，他先前將質詢影片放上臉書、Youtube等各大社群平台後，引發重機騎士與市民的共鳴，累積共超過228萬次觀看。自己推動開放重機停機車格，不是為了排擠機車族的權益，而是推動城市進步與資源配置合理化，原本對此議題態度保守、反對的交通局如今願意試辦，是值得肯定的一步。

    他指出，政策成功的關鍵在於實施過程中，標誌、標線與告示牌的清楚告示、試辦的點位、以及宣傳，樂見交通局跨出第一步，期待未來交通局面臨他質詢的大漢橋拆除分隔島等議題，也以同樣開放、進步的態度面對，優先考量市民安全與便利。

    陳世軒說，交通局對重機政策的改變，顯示民意的力量與政策進步的可能性，他作為民代將繼續關注政策執行成效，並透過議會監督，推動更多符合市民需求的交通改革，讓新北成為更有效率且安全的交通城市。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播