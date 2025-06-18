為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中10億改建東勢埤豐橋 建設局預告8月底提前通車

    市府斥資10億改建東勢埤豐橋完，陳大田宣佈8月底提前通車。（市府提供）

    市府斥資10億改建東勢埤豐橋完，陳大田宣佈8月底提前通車。（市府提供）

    2025/06/18 19:53

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市斥資10億改建東勢區埤豐橋，原訂明年初完工，建設局長陳大田今（18）日前往工地視察，目前工程進度突破9成，陳大田驚喜宣布，主線橋梁將提前於今年7月完工，並於8月通車，完工後將強化東勢交通安全，更有助帶動區域發展。

    陳大田指出，埤豐橋是串聯東勢、豐原、石岡、后里乃至苗栗縣的重要交通樞紐，曾於921大地震中嚴重受損落橋，因大甲溪河道持續刷深，影響橋梁穩定性與耐洪能力，市府為確保行車安全決定進行改建，市府投入10億元進行。

    陳大田指出，因工程進度順利，目前已完成逾9成，可望在7月提早完工，為讓民眾享受更便利的交通路網，將提前到8月通車，今指示施工團隊預作通車履勘準備，並以「在安全無虞前提下，力拚8月底完工通車」為目標，盼盡早提供市民便捷、安全的通行環境。

    建設局表示，埤豐橋新橋將以脊背橋形式呈現，採大跨距鋼橋橫越車籠埔斷層及大甲溪深槽區，除大幅提升橋梁安全，也在橋梁融入在地農產元素及夜間投光，營造地方特色亮點，促進地方觀光發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播