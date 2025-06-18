台中10億改建東勢埤豐橋 建設局預告8月底提前通車

市府斥資10億改建東勢埤豐橋完，陳大田宣佈8月底提前通車。（市府提供）

2025/06/18 19:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市斥資10億改建東勢區埤豐橋，原訂明年初完工，建設局長陳大田今（18）日前往工地視察，目前工程進度突破9成，陳大田驚喜宣布，主線橋梁將提前於今年7月完工，並於8月通車，完工後將強化東勢交通安全，更有助帶動區域發展。

陳大田指出，埤豐橋是串聯東勢、豐原、石岡、后里乃至苗栗縣的重要交通樞紐，曾於921大地震中嚴重受損落橋，因大甲溪河道持續刷深，影響橋梁穩定性與耐洪能力，市府為確保行車安全決定進行改建，市府投入10億元進行。

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陳大田指出，因工程進度順利，目前已完成逾9成，可望在7月提早完工，為讓民眾享受更便利的交通路網，將提前到8月通車，今指示施工團隊預作通車履勘準備，並以「在安全無虞前提下，力拚8月底完工通車」為目標，盼盡早提供市民便捷、安全的通行環境。

建設局表示，埤豐橋新橋將以脊背橋形式呈現，採大跨距鋼橋橫越車籠埔斷層及大甲溪深槽區，除大幅提升橋梁安全，也在橋梁融入在地農產元素及夜間投光，營造地方特色亮點，促進地方觀光發展。

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