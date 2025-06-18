國網中心空品器鋰電池釀陽明山失火 去年8月曾起火

陽明山小油坑今年4月發生森林大火，禍因初判為國研院國網中心委託廠商設置的空品器的鋰電池起火燃燒，立委黃國昌爆料去年8月就燒過一次。（資料照）

2025/06/18 19:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕國家實驗研究院下的國家高速網路與計算中心，2022年委託廠商在陽明山小油坑架設3支空氣品質感測器，不料今年4月發生火警，受損4.5公頃，初判是空品器鋰電池引起，立委今（18日）再爆料，其實去年8月就已失火，質疑無作為，國研院表示，去年廠商告知電池客製與運送不易而延宕，不料今年再燒，廠商初步同意支付賠償金，後續將持續協助當地生態復育及監測。

立法委員黃國昌今在立法院質詢國科會，提出陽明山小油坑今年4月大火意外，疑似國研院空品器鋰電池釀禍，但其實去年8月相關空品設備就起火燃燒過一次，懷疑國研院先前未有作為，未來賠償若由國科會賠給國家公園，也是人民納稅錢賠付。

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對此，國研院今晚回應，2022年國網中心委託廠商在小油坑架設3支空氣品質感測器含太陽能供電模組，要透過Band 20無線電波段，將感測資料傳輸回國網中心主機，驗證Band 20在沒有商用無線網路5G、6G及惡劣環境中，亦可傳輸資料。

而4月14日小油坑發生大火，國研院表示，起火原因是空品器鋰電池起火燃燒所引起，國研院深表歉意，雖設備由廠商負責維運，但願負起社會責任，已責陳國網中心與廠商共同負責，並針對行政管理疏失對相關同仁內部懲處。

而有關立委爆料，國研院內部調查指出，空品器其中1支在去年8月曾發生起火燃燒事件，事後廠商通知，國網中心要求妥善處理，雖廠商擬將另2支空品器鋰電池更換為安全性較高的鋰鐵電池，但該鋰鐵電池需客製化且運送不易因故延誤，遲未更換，其中一組今年1月拆除，另一組原定夏季訪視，不料4月14日起火燃燒。

國研院表示，經國網中心與廠商初步協商，廠商已同意支付賠償金，後續國研院並將與廠商及學界合作，持續協助當地植物生態之後續監測與復育。

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