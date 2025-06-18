解決場地簡陋困境 蘇巧慧會勘新北4校爭取近4千萬蓋球場

立委蘇巧慧邀集教育部體育署、教育局等相關單位會勘樹林三多國中風雨球場。（記者陳奕劭攝）

2025/06/18 20:21

〔記者陳奕劭／新北報導〕立委蘇巧慧今天（18日）邀集教育部體育署、教育部國民及學前教育署到樹林區柑園國中、武林國小、三多國中與新莊區光華國小等4校會勘，為武林國小、三多國中爭取中央政府，核定各近2000萬興建風雨球場。蘇巧慧強調，會緊盯後續進度，盼師生與地方居民得到更好的運動環境。

蘇巧慧表示，武林國小礙於校內腹地不足，缺乏合適的籃球場地，她與服務團隊多次會勘，最後成功爭取教育部核定1870萬元興建風雨球場，她會緊盯計畫進度，請體育署協助校方加速招標，讓球員們早日有更好的訓練環境。

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她指出，雖然三多國中籃球校隊屢創佳績，但籃球場里鄰共用、亟需改善設備，她收到地方里長陳情後，成功爭取核定1830萬元興建風雨球場，6月底預計將再次投標，會請多方協助校方，期盼工程順利標出。

關於柑園國中籃球場地坪修繕，蘇巧慧提到，柑園國中籃球場也是當地居民重要的運動空間，但目前場館老舊的磨石子地面有高低落差，容易滑倒受傷，成為校園安全隱憂，她承諾繼續為學校爭取經費，為民眾爭取更好的運動環境。

蘇巧慧說，光華國小生態園區內地坪破損凹凸不平，也因陳年青苔濕滑造成環境安全隱憂，她協助校方加速計劃提交流程，盼盡快核定經費。

立委蘇巧慧邀集教育部體育署、教育局等相關單位會勘樹林武林國小風雨球場。（記者陳奕劭攝）

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