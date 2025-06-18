桃連區高中免試入學6/30起報名 志願儘量填滿以免高分落榜

桃連區高中免試入學各校招生名額20日中午12點起公告於「114學年度桃連區高級中等學校免試入學報名分發系統平台」網站。（擷取自「114學年度桃連區高級中等學校免試入學報名分發系統平台」網站）

2025/06/18 19:32

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃連區高中免試入學6月30日起到7月1日報名，依學生所填志願分發，教育局特別提醒學生及家長，志願序佔15分，志願序別為「1、2、3」就可以拿到15分，選填志願數（含特色招生考試分發）最多30個，務必儘量將志願數填滿，至少要填15個志願，避免高分落榜。

超額比序的項目依序為總積分、低收入戶優先、適性輔導積分、多元學習表現積分、教育會考積分、志願序積分、教育會考成績等級標示總點數、教育會考各單科成績標示、外加增額錄取；另外，桃連區與鄰近基北區、竹苗區有共同就學區規劃，其中，基北區之泰山區、新莊區、林口區、樹林區及鶯歌區高中，提供蘆竹區、龜山區及八德區之國中總110個名額給學生選填；竹苗區關西鎮、湖口鄉、新豐鄉及新埔鎮的高中，提供龍潭區、楊梅區及新屋區國中總計35個名額。

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大園國際高中國際文憑課程專班共2班，計50個名額，採個別網路報名方式辦理，報考資格需符合國中教育會考成績達「1科精熟（A）、4科基礎（B）及寫作4級分以上」，入學考試科目為「閱讀及批判性思考測驗」「邏輯表達與資料判讀測驗」，2考科各佔100分，考試時間各80分鐘。

各校免試入學招生名額20日中午12點起公告於「114學年度桃連區高級中等學校免試入學報名分發系統平台」網站。免試入學已報到學生，如東想參加續招或其他入學管道，務必填妥「放棄錄取資格聲明書」，7月14日下午2點前親送到錄取學校教務處。

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