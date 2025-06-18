嘉義民雄「三興芒果路記憶與印記」看板揭幕 見證百年史

「三興芒果路記憶與印記」看板揭牌。（記者蔡宗勳攝）

2025/06/18 19:25

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中正大學重構大學路計畫攜手民雄國際青商會與民雄鄉三興社區發展協會，今天在三興村活動中心舉辦「芒果樹下，我們的路．三興村芒果樹文化歷史看板」揭幕，經調查，中正大學周遭還有216棵芒果老樹。計畫主持人、中正大學教授管中祥說，芒果老樹曾遇兩次開路移除「大劫」，存活見證歷史的老樹極具意義。

管中祥指出，1928年日治時期，當時昭和天皇的登基慶祝活動之一，就是在全台灣推動種植熱帶果樹，民雄地區種了約3千棵。不過道路拓寬時大多被砍除，只有中正大學前大學路三興村路段保留比較多，豐收村舊路還有一些。

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管中祥說，1989年中正大學設校拓寬道路時，種植於1928年逾一甲子的芒果樹幾乎面臨全部砍除命運，經各界據理力爭，達成保留芒果行道樹做為快慢車道分隔島的決議。2018年大學路獲前瞻計畫補助拓寬時，芒果老樹再度面臨移除困境，經中正師生與地方奔走協調，豐收村段移植校內，校門口大民南路至陳厝寮段獲得保留。

「三興芒果路記憶與印記」看板昨由中正大學校長蔡少正、民雄鄉長林于玲、三興社區發展協會理事長陳敏龍及民雄國際青商會會長陳俊翰等人在百年芒果樹見證下揭幕。陳俊翰並遞交青商會員攜手完成的「芒果老樹測量報告書）給蔡少正與林于玲。

陳俊翰說，經逐一紀錄測量，以三興為主、豐收少數的芒果老樹共有216棵，胸圍大多超過百公分，200多公分比比皆是，超過300公分有3棵，最巨大達314.5公分，居次者306.4公分，304公分排第三。

蔡少正說，隨著中正大學設立與道路開發，部分老樹遭移植，但在地居民與大學師生持續合作守護這片文化與生態資產，因而中正大學周遭的芒果老樹不只是自然景觀，更是歷史的見證與地方情感的載體。

林于玲表示，看板揭開與土地關係的再認識，期待未來有更多跨世代、跨領域的合作，共同為民雄留下更豐厚的文化與自然資產。＃＃

嘉義縣民雄鄉中正大學前的百年芒果行道樹。（記者蔡宗勳攝）

嘉義民雄三興村芒果樹的文化歷史。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣民雄鄉中正大學前大學路的芒果落果景象。（記者蔡宗勳攝）

民雄國際青商會會長陳俊翰（中）遞交會員攜手完成的「芒果老樹測量報告書）給中正大學校長蔡少正（右）與民雄鄉長林于玲。（記者蔡宗勳攝）

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