新北萬里國中校史室啟用 畢冊見賴清德國中清純照

新北市萬里國中校史室今天啟用，圖為賴清德總統2021年親自在萬里國中畢業紀念冊上簽名留念。（記者俞肇福攝）

2025/06/18 18:59

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市萬里國中今天（18日）舉行校史室啟用儀式，萬里國中校長馮麗慧說，感謝文化大學師培USR北海岸永續學校系統的協助，結合環球購物中心「愛循環」計畫，利用循環建材將校內閒置教室，打造為校史室暨永續教育基地。未來校友或師生到校史室，掃描QR CODE就能一睹校友們的訪談內容，還有校園不同時期活動的老照片，為師生互動過程留下美好回憶。

1969年成立的萬里國中，多年來為北海岸作育英才無數，賴清德總統就是萬里國中的傑出校友；賴清德1975年考上台北市立建國中學，轟動鄉里。記者翻過校史室中陳列的畢業紀念冊，發現賴總統的簽名，還看到賴清德當年還是國中生的清純照片。

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文化大學永續創新學院院長方元沂表示，2024年與環球購物中心完成「金山高中文史教室暨永續教育基地」的合作經驗，2025年持續在新北市萬里國中推動「新北市萬里國中校史室暨永續教育基地」，感謝各界力挺。

馮麗慧表示，她到萬里國中服務時，就想要蒐集萬里國中的歷屆畢業紀念冊，希望建構校史；但是，有些畢業紀念冊或照片，在颱風侵襲或水災時泡水了、抑或消失，目前透過找尋老校友、畢業生做訪談，希望透過訪談校友口述逐步蒐集，充實校史室資料。

她表示，萬里國中校史室暨永續教育基地不僅承載歷屆師生的共同回憶及情感，更代表培育每位萬里地區孩子們，成為具有永續素養及永續行動實踐力的未來人才。

記者私下詢問，有無訪問到大學長賴清德？校方說，總統國政繁忙，未來如果有機會，學弟妹很希望能聽到或看到賴總統的訪談。

新北市萬里國中校史室今天啟用，圖為賴清德總統就讀萬里國中時，當年國中生的清純照片。（記者俞肇福翻攝自萬里國中畢業紀念冊）

新北市萬里國中校史室今天啟用，現場除了參與協助建置的貴賓外，還有畢業多年的學長們。（記者俞肇福攝）

新北市萬里國中校史室今天啟用，圖為校史室中的生命樹，生命樹上懸掛著賴清德總統在總統府接見萬里國中師生的照片。（記者俞肇福翻攝）

新北市萬里國中校史室今天啟用，圖為萬里國中草創初期篳路藍縷的畫面。（記者俞肇福攝）

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