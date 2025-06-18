搶救七美珊瑚！澎湖棘冠海星大爆發 海保署首波清除32隻

針對七美棘冠海星大爆發，海保署展開清除工作。（海保署提供）

2025/06/18 18:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海洋委員會海洋保育署為防止棘冠海星，危害澎湖七美海域的珊瑚礁生態，委託澎湖縣水域遊憩活動商業同業公會，並在當地潛水業者協助下，今（18）日正式啟動棘冠海星清除作業，全日清除32隻棘冠海星，面積2000平方公尺，明（19）日將再下海清除。

海保署表示，針對6月2日與7日2次水下穿越線調查，發現棘冠海星密度已達爆發警戒值。隨即今日起於七美月鯉灣展開2趟次棘冠海星清除作業。根據今日第1趟次執行成果，共清除32隻棘冠海星，清除面積約2000平方公尺，初步抑制族群密度與減輕危害珊瑚礁之風險。

請繼續往下閱讀...

經澎湖水域遊憩公會評估當地海氣象狀況，預訂於6月19日進行第2趟次清除作業。希望在棘冠海星到達40公分成熟體型前，未雨綢繆展開清除，棘冠海星一年可以產3億顆的卵，只要有1%存活，就是300萬隻，每隻每年平均可以啃食4至6平方公尺的珊瑚礁，且至少可以存活8年。

海保署說明，此次清除行動有賴當地潛水業者回報、中研院學者專家的專業建議，及在地團體協助調查提供數據。針對守護珊瑚礁生態等海洋保育措施，海保署後續將邀集各界研商棘冠海星中長期監測與防治對策，並建立區域應變機制；同時歡迎企業響應 ESG 行動，共同守護珊瑚礁生態。

突棘行動將維持二天，防止棘冠海星大爆發。（海保署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法