最快7月實施！藥學系畢業生補修學分 即可投入中藥產業

衛福部中醫藥司長蘇奕彰說，藥學系畢業生若補足相關學分，即可投入中藥產業。 （記者邱芷柔攝）

2025/06/18 18:46

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部中醫藥司長蘇奕彰今（18日）表示，未來藥學系畢業生若補足相關學分，即可投入中藥產業，且不再限制須於在學期間修畢，預計最快7月實施。

中藥產業面臨人力斷層，衛福部今年3月18日發布「藥事法」第103條第2項解釋令，開放「具中藥從業經驗並完成學分者」得以繼續經營中藥販賣業務。

請繼續往下閱讀...

解釋令發布後，引發藥師團體強烈反彈，批評「形同誰都能賣中藥」，質疑此舉踐踏專業、衝擊用藥安全；中藥商則反駁藥師「什麼都想管、什麼都沒做」，指出中藥人力凋零、考照制度未落實，若不盡快補血，未來恐「走遍全台買不到一帖藥」。

蘇奕彰指出，自2005年至2025年4月，具中藥鑑別能力並完成列冊登記者共7783人，其中實際以藥師身分從事中藥販售的僅190人，占全體執業藥師的0.59%。傳統中藥行20年間則從1萬585家減至7478家，減幅近三成，若未即時補足人力，將影響中藥材供應。

蘇奕彰表示，中藥除用於醫療，也涵蓋食品、清潔用品、香料、書畫與宗教材料等用途，藥材來源與品質必須由專業人員從源頭把關。「即使我當了30幾年中醫師，到產地去看藥材，還是會吃力」藥材辨識與供應需要長期經驗與現場實務，不是任何人力與場域都能取代。

為補人力缺口，中醫藥司於4月與6月兩度召開會議，初步共識包括納入藥學系畢業生，並取消「須在學期間修畢35學分」的規定。蘇奕彰說，未來將由具資格的大學或學術機構開設課程，畢業生可補修學分並完成實習後取得學分證明，進入中藥產業。

他也提到，目前約有4成藥學系畢業生尚未取得藥師執照，若對中藥有興趣，透過適當的學分和訓練，也可以投入中藥產業，相關規定待行政程序完備後，最快今年7月實施。

蘇奕彰強調，解釋令並不影響藥師依法從事中藥調劑與諮詢等權責，藥師與中藥商各有專業分工，前者負責中西藥諮詢與調劑，後者則專責藥材取得、加工與供應，應回歸分工合作的討論基礎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法