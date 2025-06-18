捷運「土城樹林線」高架段3度流標 捷運局力拚9月決標

捷運「土城樹林線」（土城高架段CQ880B）3度流標，新北市議員蘇泓欽質疑影響全線通車時程。（記者羅國嘉翻攝）

2025/06/18 18:38

〔記者羅國嘉／新北報導〕串連雙北的捷運「萬大中和樹林線」第二期工程「土城樹林線」（土城高架段CQ880B）3度流標，新北市議員蘇泓欽今天再度質疑，真的不會影響2031年全線通車時程？新北捷運局長李政安表示，如果該段能在9月順利決標，就可如期在時程內完成；侯友宜則回應，將請捷運局好好評估，全力以赴。

位在「萬大中和樹林線」中間的CQ880B不斷流標，在地民代憂慮影響全線通車時程。蘇泓欽指出，捷運局說要在2031年完工目標不變，但至今仍流標，恐怕很難2031年完工通車。

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侯友宜表示，希望兩段都可以如期完工，期間將請捷運局好好評估，並全力以赴；新北捷運局長李政安則說，捷運土城樹林線交由市府來推動後，針對CQ880B區段標，新北捷運局積極徵詢廠商意見並準備招標文件，預計6月底上網公告招標，如該標在9月順利決標，尚可與CQ880A標完工時程內完成。

另外，蘇泓欽指出，三鶯線軌道在鶯歌路、三樹路、國慶路等路幅較窄處距離民宅近，恐延伸出噪音、隱私、安全等問題，建議市府將雙弧型改變全罩式隔音，包括鶯歌鶯桃路、三峽三樹路、國慶路、學成路，以及土城中央路4段。此外，三鶯線在試營運期間，建議晚間10點至12點時進行分階段測試，若民眾認為不吵就好，如果民眾認為太吵雜，仍建議是否評估做全罩式隔音。

侯友宜表示，如果經費尚可就會盡力把它做好。至於要不要做全罩式，都要重新評估；李政安也說，目前設置全罩式隔音牆考量消防、風壓、逃生等課題，於上方留設2公尺或於無建築物側留設開口，經專業評估分析，除已滿足噪音管制規定，同時須達到比法規值降5db工程契約要求，將於隔音牆設置完成，列車營運測試期間量測噪音值，符合要求方能允收，另外，於橋梁結構體已預留載重或預留接頭，以便後續如有需求時可增設。

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