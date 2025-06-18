中央補助台東3.2億河川疏濬 縣府標餘款再加強兩溪清淤

中央補助台東3.2億河川清淤經費，縣府正加緊疏濬。（記者黃明堂攝）

2025/06/18 18:55

〔記者黃明堂／台東報導〕山陀兒颱風去年帶來豪雨，台東縣山區溪流上游土砂大量下移，南迴線金崙溪、太麻里溪、文里溪、台東市區太平溪等4條河道土砂嚴重淤積，影響河防安全，中央補助3.2億元經費，由縣府進行緊急清疏，目標清理194萬立方公尺土石，工程持續進行中，標餘款約5700萬元，縣府已爭取中央支持，再運用於太麻里溪及金崙溪的加強疏濬，將有限資源做最大運用。

建設處指出，去年底在補助經費確認前，縣府也提前動用災害準備金3700萬元，完成搶修太麻里溪嘉蘭段與太平溪重點區域約44萬立方土石。太麻里溪緊急疏濬工程，採分標策略同步推動一、二工區，有效提升進度，目前兩處工區均完成超過4成。雖近期因熱帶性低氣壓影響，南迴線山區降雨導致太麻里溪、金崙溪等水位上升，但都維持在安全範圍內。

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先前受到颱風豪雨沖刷，造成太麻里東64線路面及下邊坡土方崩坍，縣府於去年起進行災修改善工程。由於原本道路坍落僅剩單線通行，工程必須在不影響交通的前提下進行；此外，道路下邊坡腳緊鄰太麻里溪水沖刷與農水署取水，施工團隊在確保安全的同時，也兼顧農業用水需求。經施工團隊努力，目前河道部分堤岸已完成坡面具基礎保護功能，半邊橋基礎完成，將加快進完成橋樑及路面，恢復雙線通行。

縣府說明，目前文里溪、沙崙溪及文里溪上游三條坑清疏工程正由廠商清疏中，文里溪上游三條坑已清疏近4萬方土石近完工，其餘兩案將分別於6月底、9月底前全部清疏完成，其餘由公所執行有木瓜溪、豐收橋、加崙溪及華源野溪整治共4案，經費總計約6,30萬元。

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