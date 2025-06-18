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    發掘「歸仁新10景」 暌違7年再辦攝影比賽

    歸仁區公所再度舉辦攝影比賽，發掘新的地方之美。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁區公所再度舉辦攝影比賽，發掘新的地方之美。（記者吳俊鋒攝）

    2025/06/18 18:50

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕在沙崙智慧綠能科學城的助攻下，台南歸仁區加速發展，公所暌違7年再度舉辦攝影比賽，透過相機，精彩呈現變遷中的人文、產業與自然等風情，也協助發掘地方新10景，帶動觀光。

    歸仁區長朱雅宏說，攝影比賽的徵件已經開始，至8月29日截止，寄送至公所人文課，以郵戳為憑；邀請專業評審協助選出10幅優秀作品，每位得獎者可獲贈5000元禮券。

    朱雅宏指出，10幅優勝作品將是「新歸仁之美」的代表，希望藉由各攝影好手的觀察角度，幫忙發掘不一樣的地方特色。

    朱雅宏提到，科學城的順利推動，加速了高鐵特定區，及其週邊的開發，不僅助攻歸仁一舉突破7萬人口，系列的重大建設也陸續完成，帶給地方全新的樣貌與活力，都值得透過鏡頭去見證。

    朱雅宏說，不僅科學城，歸仁各地區也都持續發展，產業、地景，以及歷史人文與自然生態等正在變遷中，一樣值得去用相機記錄，留下精彩的瞬間。

    應邀擔任評審團召集人的台灣攝影學會顧問張萬興提醒，作品不得以修圖方式處理影像，如翻拍、複製、圖層、插點放大、刪除背景、電腦合成等，違者一律取消參賽與得獎資格。

    另外，參賽作品可調亮度、對比度、銳利度、飽和度，並於背面註明姓名、住址、電話、主題，以及拍攝地點等；至於規格，數位照片沖放8×12吋相紙，彩色、黑白都行，也不限直或橫式。

    照片需符合1000萬畫素以上，攝影器材不限，手機、相機皆可，原始檔案為2400×3600 DPI以上規格之JPG檔或TIFF檔。

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