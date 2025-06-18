高市都委會審議通過國7都計變更案 119年底完工通車

國道7號仁武系統交流道透視圖。（高市府提供）

2025/06/18 18:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市都委會今（18）日審議通過國道7號都計變更案，配合全線預計119年底完工通車，未來將可強化高雄港聯外交通，並紓解國道1號壅塞現況。

高市府今天由副市長林欽榮主持第132次都市計畫委員會，審議通過「國道7號高雄路段新建工程」都市計畫變更案。

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林欽榮指出，國道7號高雄段新建工程建設計畫已於112年3月23日經行政院核定，計畫總經費約1357.9億元，路線自仁武區起，銜接國道10號，往南行經大社、仁武、鳥松、大寮、鳳山、小港及林園等區，經臨海工業區東側至洲際貨櫃聯外道路南星路止。

國道7號高雄路段全長約23公里，其中高架路段長約21公里，沿線設有2處系統交流道、3處雙向及2處單向交流道，途經8處主要計畫及3處細部計畫區。

都發局表示，本案全線優先使用公有地為原則，並採設定地上權等彈性方式，減少拆遷與用地爭議，完工後將可大幅分流大貨車交通量。此外，針對變更範圍內涉及高速公路用地的農業區、公園用地、河川區、道路用地等，依實際工程需求進行調整土地使用分區，另兼顧地方機關使用需求與工程設計考量，於部分區域納入滯洪池與綠帶設計，整合排水與生態保護。

林欽榮強調，國道7號銜接和發園區、大發、林園工業區與小港貨櫃港，並串聯高雄半導體產業S廊帶，支援高雄科學園區與仁武產業園區上下游供應鏈，未來將是南部地區重要的產業運輸路廊。

高市府估算，國道7號與國道1號、國道10號、台88線及規劃中的高屏第二快速公路（高屏二快），可望形成東高雄環狀快速路網，預期可分流國道1號交通量10%至24%、台88線五甲至鳳山段30%、國道10號仁武至鼎金段29%，有效提升整體路網服務品質。

國道7號路線圖。（高市府提供）

國道7號大寮系統交流道透視圖。（高市府提供）

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