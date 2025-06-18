鼓勵搭高馬直航團旅 高市府每團最高補助1萬

高市府觀光局鼓勵旅行業者設計高雄出發的馬祖團體行程，每團最高補助1萬元，圖為馬祖南竿知名景點「大漢據點」。（記者蘇福男攝）

2025/06/18 18:04

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄、馬祖定期航班6月6日首航，高市府除每年補助設籍高市在馬祖服役、海巡人員和求學民眾4趟次航班機票，每趟次1500元外，即日起再祭出團旅補助方案，凡合法設立旅行業揪團15人以上，搭高馬直航班機旅遊，高市府每團最高補助1萬元。

高馬定期航班在睽違20年後，於6月6日由華信航空首航，初期每週飛行1航班，固定每週5上午11點15分從高雄小港機場飛往馬祖南竿機場，於12點55分抵達南竿機場後，下午1點40分再從南竿機場起飛，3點20分返抵小港機場，大幅縮短兩地交通時間。

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首航當天高市府宣布，每年將補助設籍高市在馬祖服役、海巡人員及求學民眾4趟次航班機票，每趟次1500元，預計約有500人受惠。

針對團旅，高市府觀光局即日起也推出補助方案，鼓勵旅行業者設計高雄出發的馬祖團體行程，補助條件為團旅須搭乘高雄直飛馬祖南竿班機（不限去程或回程），每團至少15人以上（不含2歲以下嬰兒）．補助項目包括高雄餐費、往返高雄遊覽車車資、高雄直飛馬祖機票費（可合併計算），每團最高補助1萬元，每家旅行社申請團數無上限，申請期限至今年底或補助經費用罄為止。

馬祖北竿知名景點「芹壁聚落」。（記者蘇福男攝）

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