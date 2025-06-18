室友「1地雷習慣」讓她氣炸 慘痛經歷釣出一票受害人

與他人同住一個空間，難免因生活作息不同產生不愉快。示意圖。（資料照）

2025/06/18 21:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕與他人一起生活在同一個空間，無論是家人、同學、好友或伴侶，難免會因作息不同等發生不愉快。日前一名學生抱怨，宿舍裡某位室友壞習慣，常把衛生紙用到只剩最後一張，又不主動補充，導致她多多次陷入無紙可用窘境，該文一出，吸引不少過來人給予建議。

一名網友日前在Dcard以「室友總是留最後一張衛生紙」為題PO文，提到自己與3名室友住在宿舍裡，必須共用衛浴等空間，然而不知道是哪位室友，一直不願在如廁後主動補充衛生紙，不是剩下一張就是留下「空殼」，讓因腹瀉衝進廁所的自己，數度為此感到崩潰，但自己不方便當面質疑，又懷疑自己是否太過敏感。

請繼續往下閱讀...

貼文一出，引起許多有過類似經驗的網友共鳴，並紛紛給出建議，「倒數10張的時候，每張塗綠油精」、「直接自備一包，上完就拿走最省事」、「以前住宿都是自己帶自己的衛生紙去上廁所」、「公用的東西最好各自負責，這樣才能避免誤會與糾紛」、「我們寢室是廁所衛生紙一起買一起用，就會整袋直接放廁所裡，所以不曾遇過這種事」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法