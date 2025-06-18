茶改場南遷爭議 南投前綠議員串聯同鄉會請命

南投縣是全台茶葉重鎮，名間鄉茶區更是全國手搖茶的生產基地，南投茶產業與綠營前民代，都建議茶改場遷場應遷至南投。（記者劉濱銓攝）

2025/06/18 17:37

〔記者劉濱銓／南投報導〕農業部茶業改良場，規劃將總場從桃園遷至嘉義近日引發爭議，惟民進黨前南投縣議員張志銘表示，南投不論高價高山茶，或平價商業茶都有專業產區，氣候也比嘉義更適合茶樹生長，地方茶區都建議茶改場應遷至南投，之後也將串聯全國南投同鄉會，讓廣大旅外南投人一同為南投茶產業請命。

南投鹿谷鄉農會總幹事林義能說，南投茶葉生產量，佔比超過全國5成以上，4年前就曾向時任農委會主委的陳吉仲建議，茶改場遷場應選址在南投，由於南投位處台灣的地理中心，放眼全國的交通，不論南來北往距離都相當平均。

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至於地點他則建議在南投名間鄉，由於名間具備國道3號名間交流道的地利之便，且名間茶區位在八卦山丘陵地，不僅地質穩定，交通便利，且當地廣大茶區還是全國手搖茶的生產重鎮，以茶產業的長遠發展來看，名間鄉得天獨厚的條件，就是茶改場南遷的最佳選擇。

張志銘說，南投是全台茶葉重鎮，品質與產量都聞名全台，他認為爭取地方建設應不分藍綠黨派，茶改場遷場則要以專業為考量，近期將串聯全國的南投同鄉會，一起連署為茶改場遷場請命，希望中央能審酌產業特性，把經費投入在更適合的地方，以精進台灣茶業技術，帶動南投與茶產業發展。

南投立委游顥則說，茶改場主責台灣茶產業的改良研究與推廣，茶改場南遷不應跳過全台最重要、產區規模最大的南投縣，農業部應回頭是岸，回歸專業評估遷場。

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