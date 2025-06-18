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    精密製造、食品、巴士、遊艇...... 澎水師生前進產線現場參觀

    澎水學子參觀大吉汽車廠，了解豪華巴士製造過程。（澎水提供）

    澎水學子參觀大吉汽車廠，了解豪華巴士製造過程。（澎水提供）

    2025/06/18 17:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立澎湖高級海事水產職業學校「邁向成功之路–駕馭璀璨未來」列車啟動，由校長顏嘉禾親自帶隊，率領輪機科與汽車科師生共40人，啟程前往台南與高雄，展開為期3天2夜的深度參訪。今（18）日順利完成大吉汽車的參訪，學生收穫豐富、深受啟發。

    此次行程由家登精密工業與大吉汽車，全額贊助交通與住宿費用，展現企業對技職教育的高度重視與實質支持，也為學生提供寶貴的學習資源與實地見習的機會。參訪內容涵蓋高科技製造、食品加工與車體設計等不同產業，強化學生多元產業理解與專業視野。

    首日安排前往「家登精密工業股份有限公司」樹谷廠，該公司以關鍵材料與創新技術聞名，是國內高科技製造服務業的代表企業之一。學生透過參觀廠區與簡報交流，深入了解精密製造的最新趨勢與實際製程，對於未來職涯方向有更具體的想像。

    第2天前往台灣知名食品品牌「得意中華滷味」旗下的台灣滷味博物館參觀並用餐，認識食品製造流程與品牌文化，從原料處理、中央廚房作業，到產品包裝與行銷策略。

    下午造訪與澎水簽署策略聯盟的大吉汽車企業股份有限公司，該公司為國內最大巴士出口的車體製造廠。最後還安排參觀豪華遊艇內部，讓學生一窺精緻製造與高端設計的產業面貌。

    顏嘉禾表示，透過企業參訪，讓學生從教室走進現場，看見真實產業的運作與挑戰，對技職學習產生更深的認同與目標感。同時感謝贊助企業的大力支持，讓學校能夠辦理有深度與廣度的職場學習活動。

    澎水學子參觀豪華遊艇。（澎水提供）

    澎水學子參觀豪華遊艇。（澎水提供）

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