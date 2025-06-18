南市480件「小二甲」光電爭議 市府：配合司法依法究責

南市府強調，推動綠電是近年國家永續發展目標，市府將嚴格把關、加強稽查。（記者蔡文居攝）

2025/06/18 17:25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市480件「小二甲」光電爭議，市議員盧崑福今天質詢時出示一份南市經發局公文，爆料南市府不甩中央規定，逕行幫特定光電業者延長3年收件期限，揶揄台南已獨立建國。南市經發局表示，這480件目前皆「未取得電業執照」，業者未取得發電收益。市府秉持「尊重司法、行政中立」立場，全力配合司法並依法究責。

盧崑福今天質詢，關切台南市480件小二甲光電爭議，他出示一份南市經發局在民國112年3月30日發給「中華民國太陽光電發電系統商業同業公會」的公文，主旨是「109年6.5GW達標計畫的2公頃以下農地變更案兩階段程序及收件日期」，內容指出：該公司光電案若符合109年6.5GW達標計畫第一、三種審認樣態者，前者檢附112年4月30日前的土地使用同意書，後者檢附109年7月31日前土地使用同意書，並於112年7月31日前檢送興辦計畫書送經發局審查，逾時不受理。

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他認為，市府包庇特定光電業者，單憑南市前經發局陳凱凌一人是無法達成的，市府應配合檢調要追究其他違反小二甲業者的偽造文書行徑，取消發電執照。

南市經發局表示，農業部109年7月30日頒佈修改後之「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」，經濟部能源署110年10月14日召開「農地變更型光電推動研商會議」會議，決議「6.5GW達標計畫三種樣態」予以審查。易言之，除了以上三種樣態，2公頃以下農地不得變更使用為光電案場。隨後，台南市政府宣布公告自112年3月起公告不再受理小二甲相關案件申請，並於112年7月31日起停止受理小二甲光電申請案。

經發局指出，依據以上規定，以6.5GW三種樣態於109年7月31日前送件之申請案有577件。確認有疑慮的案件，已直接撤案，符合規定有480件。

南市法制處則指出，有關小二甲審查原則，是中央所訂全國一致性的規範。由於農業部的審查原則與能源署透過會議訂出的三種審查標準，是否有違「法律保留原則」，目前學者和實務界還沒有一致的看法，因此不宜由市府未審先判。市府始終秉持「尊重司法、行政中立」立場，如經司法機關認定確有不法，將全力配合並依法究責。

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