澎湖白膜花生遠近馳名 建構機械化生產一貫化作業系統

澎湖落花生機械化，才能有效提升產量。（記者劉禹慶攝）

2025/06/18 17:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖白膜花生遠近馳名，但受限於產區小、人力規模不足，無法有效提升產量。中興大學為協助澎湖地區落花生產業機械化，今（18）日在示範田區辦理「澎湖地區落花生機械化生產一貫化作業系統之建構計畫成果觀摩會」。

觀摩會介紹各項落花生灌溉系統、採收機械設備，讓澎湖地區農民及業界更了解現有機械設備及機械化作業的優點。此外，此次觀摩會蒐集農友及業界人員的意見，以供研究單位日後持續研發改善，將有助於減緩農村勞動力短缺所造成的產業問題。

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落花生為澎湖地區重要的雜糧作物，栽培的種類為維吉尼亞型花生（匍匐性）與台灣本島栽培的種類不同（直立型）。落花生種植面積約140公頃，每公頃產量約993公斤，產量約140公噸。澎湖主要產區位於西嶼鄉、湖西鄉、馬公市等。落花生為勞力密集之產業，而澎湖地區因人力較缺乏，落花生產業急需機械協助，提高採收效率，增加產業競爭力。

落花生從播種到採收，須進行噴藥、施肥及採收等；本次觀摩會於田間示範落花生採收機的採收方法（Sonalika曳引機附掛落花生採收機），另介紹穩壓式的滴灌系統。此試驗利用採收機每公頃可節省人力10人，降低工時64小時，增加產量500公斤，增加農業及農村產值20萬元。觀摩會中，展示並解說目前澎湖地區落花生產業所需要的設備，包括落花生手推式播種機、肥料撒播機、曳引機、採收機械設備及灌溉系統設置，期許澎湖地區落花生產業得以永續發展。

湖西鄉長陳振中（左）參加落花生機械化作業觀摩會，希望提升農民收益。（記者劉禹慶攝）

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