台南平凡女市民多年積蓄捐救護車 市府：善行義舉讓城市更溫暖

台南女市民毛金桂（左）運用自己多年攢下積蓄購買一輛市值400萬元的救護車捐給南市消防局。（圖：台南市府提供）

2025/06/18 17:18

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府消防局在今下午有1場溫馨動人的救護車捐贈儀式，捐車者不是知名企業家或名人，而是1位平凡樸實的台南市民毛金桂小姐。台南市副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席致謝，葉澤山表示，住在安南區的毛金桂將多年來靠雙手努力賺來的積蓄，全數捐出買這輛救護車送給消防局，台南因有毛小姐的善行義舉會更加溫暖。

個性低調的毛金桂表示，從小對於救護車的鳴笛聲懷有深刻記憶，「每一次聲響，都是有人在等待幫助」。她在心裡對自己說「若有能力，一定要幫忙」，深植心中的想法成為她默默許下的承諾，也化為實際捐贈行動。

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她僅透露，自從父母親生病時常使用救護車後有感而發，因為自己是自由身，父母過世後，家裡沒有長輩與子女需要照顧，就想把平日工作賺錢存下的積蓄買了這輛救護車捐出來，車身「福聰」號是用父母親最後1個名字來組合命名，也是對父母的一份紀念。

南市消防局長李明峯表示，感謝毛金桂小姐以1人之力，點亮城市善的光芒，以實際行動支持消防救護工作。台灣每輛救護車平均每年出勤逾1000次、行駛超過3萬公里，肩負搶救生命的重責大任。儘管政府已積極強化設備，但資源終究有限，民間的協助尤顯珍貴，消防局將部署這輛市值400萬元的救護車於勤務量較高的地區，發揮最大的救護效能。

南市副市長葉澤山（中）與消防局長李明峯（左）代表回贈感謝狀給慨捐救護車的毛金桂小姐（右）。（圖：台南市府提供）

台南市女市民毛金桂（左十者）慨捐救護車給消防局，受到市府與消防局同仁們的盛讚。（圖：南市消防局提供）

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