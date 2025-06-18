碎石害摔車！ 蘭陽大橋機慢車道成「虎口」公路局將提高清石頻率

立委陳俊宇（中）、宜蘭縣議會副議長陳漢鍾（左1）會勘蘭陽大橋碎石問題。（記者王峻祺攝）

2025/06/18 17:20

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕蘭陽大橋是連接宜蘭溪北、溪南的重要橋梁，南北向共計6線車道外，另闢機慢車及自行車道，但長期路面碎石、淤泥多，加上照明不足，屢傳騎士摔車意外。立委陳俊宇、宜蘭縣議會副議長陳漢鍾今天邀集相關單位到場會勘，公路局允諾會提高清石頻率，並替換照明弱化的燈具改善。

陳俊宇說，蘭陽大橋是宜蘭交通要道，車流量大，周邊砂石車也頻繁進出，導致路面常有碎石掉落，加上土塵淤泥往路邊堆積，時間一久恐危及機慢車、自行車的騎乘安全，除要求公路局盡速改善，也要增加水車沖洗路面頻率。

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陳漢鍾指出，往返蘭陽大橋就曾看過機慢車騎士因路面碎石跌倒受傷，親身訪談用路人，也多指出慢車道的危險性，就連自行車騎士也不敢騎上專用道，深怕會滑倒，據縣府資料統計，近2年沿線就發生多件車損或民眾車禍受傷意外，加上有人陳情反映橋上照明不足，希望相關單位能夠予以改善。

公路局東區養護工程分局頭城工務段回應，蘭陽大橋連同引道長約700公尺，過去每月會固定清掃1至2次，近日會與廠商變更契約維護頻率，至少每週都要進行碎石及垃圾清除作業，除有掃路車外，也會安排人力掃除，連同路邊淤泥從洩水孔排除，並派水車沖洗路面。

頭城工務段表示，依規省道路燈須使用250瓦高壓鈉氣燈，針對照明不足部分，會重新檢視蘭陽大橋所有燈具，汰換已經照明弱化的燈泡，並在符合規範下，擬於既有燈桿下方再增加LED照明。

蘭陽大橋路面碎石、淤泥多，加上照明不足，屢傳騎士摔車意外。（記者王峻祺攝）

蘭陽大橋機慢車道碎石多害摔車，立委陳俊宇（右2）辦會勘，公路局允諾提高清石頻率。（記者王峻祺攝）

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