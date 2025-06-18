悲！台灣黑熊武陵山莊附近中陷阱 前左掌組織壞死局部切除

黑熊受困現場地形崎嶇陡峭，夜間救援不易。（林業署提供）

2025/06/18 17:14

〔記者歐素美／台中報導〕林業及自然保育署台中分署梨山工作站人員昨天（17日）在武陵山莊附近樹林發現有黑熊受困陷阱，通知雪霸國家公園管理處，同時調度梨山工作站人員，會同農業部生物多樣性研究所獸醫師與雪霸處人員共27人到場救援，黑熊經麻醉連夜後送，今晨送抵生多所野生動物急救站醫療，左前掌部分組織壞死局部切除。保七總隊將追查民眾設陷阱的違法行為。

林業保育署台中分署說，武陵分站人員昨天上午在武陵山莊附近聽見林間有動物低沉叫聲，搜尋未果，通報梨山工作站派遣森林護管員擴大搜尋，下午2點15分發現是隻黑熊受困套索陷阱，當地屬雪霸國家公園，立即通知雪霸處，但雪管處沒有救援黑熊經驗，希望台中分署協助。台中分署調度梨山工作站17人，會同生物多樣性研究所獸醫團隊5人、雪霸處2人及保七總隊第五大隊武陵小隊警員3人，趕赴現場救援。

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生多所野生動物急救站位於南投集集，到武陵農場路途遙遠，加上路況不佳，醫療團隊昨晚9點40分才抵達黑熊受困現場，獸醫師吹箭麻醉黑熊，初步檢傷後連夜後送，今早7點20分送抵野生動物急救站。

醫療團隊檢視，中陷阱黑熊是63公斤成年公熊，體型偏瘦，除了脫水、發炎，也有貧血及營養不良狀態，左前掌受困套索部分組織壞死，局部切除，持續給予適當醫療處置及觀察。

雪霸國家公園向林業保育署台中分署說，近期接獲多筆山友在七卡山莊附近目擊黑熊的通報，這次黑熊受困地點顯示牠們的活動範圍已逐漸靠近武陵遊憩區域，國家公園內禁止狩獵，這次黑熊受困套索已送交保七總隊第五大隊武陵小隊偵辦，雪管處也將加強巡查及非法狩獵取締。

醫療團隊晚間9點40分抵達黑熊受困地點，啟動救援。（林業署提供）

獸醫師麻醉黑熊，救援團隊合力搬運。（林業署提供）

救援黑熊行動在18日凌晨完成，將牠送上車載往集集野生動物急救站。（林業者提供）

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